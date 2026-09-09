سرویس سوریه - اتحادیه عرب پس از حدود ۱۵ سال، تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کرد؛ با این حال، این تصمیم شامل مقام‌های سابق سوریه نمی‌شود و محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت خروج آنان از کشور و مسدود ماندن دارایی‌هایشان همچنان برقرار خواهد بود.

به گزارش کردپرس، شورای اتحادیه عرب در یکصد و شصت‌وششمین نشست وزرای این اتحادیه تصمیم به لغو تمامی تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال‌شده علیه سوریه گرفت. بر اساس این تصمیم، تحریم‌های اعمال‌شده علیه دولت و جامعه سوریه لغو می‌شود، اما محدودیت‌های مربوط به مقام‌های سابق سوریه همچنان پابرجا خواهد ماند.

به نوشته شبکه نوچه تی‌وی،در تصمیم شورای اتحادیه عرب آمده است که لغو تحریم‌ها شامل مقام‌های سابق سوریه نمی‌شود و ممنوعیت خروج آنان از سوریه و مسدود بودن دارایی‌ها و اموالشان همچنان ادامه خواهد داشت.

شورای اتحادیه عرب همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی این اتحادیه خواست روند اجرای تصمیم مربوط به لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را پیگیری کند.

اتحادیه عرب در پی آغاز بحران سوریه در نوامبر ۲۰۱۱، دولت پیشین این کشور را با اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و اجتماعی تحت فشار قرار داده بود. اکنون با تصمیم جدید این اتحادیه، بخش عمده این محدودیت‌ها علیه سوریه لغو شده است.