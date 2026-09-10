شاسوار عبدالواحد تصمیم گرفته است شبکه‌های NRT را تعطیل کند. هرچند گفته شده این تعطیلی با هدف بازسازی و نوسازی انجام می‌شود، ام پس از ائتلاف نسل نو با اتحادیه میهنی، دیگر نیازی به صرف هزینه برای یک رسانه بزرگ وجود ندارد؛ چراکه نسل نو به بالاترین سطح و سقف سیاسی خود رسیده و از این پس تنها مسیر پیش روی آن، کاهش نفوذ خواهد بود. از این رو، NRT و هیچ ابزار دیگری نمی‌تواند نسل نو را به دوران پیش از زندانی شدن شاسوار عبدالواحد بازگرداند.

در مقابل، «جنبش موضع میهنی» به رهبری علی حمه صالح در سلیمانیه رسانه‌ای جدید با نام 4News راه‌اندازی کرده است. نویسنده این اقدام نشانه‌ای از افول شاسوار عبدالواحد، انگیزه و تحرک سیاسی بیشتری به علی حمه صالح داده و جاه‌طلبی سیاسی بزرگ‌تری در او ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که از هم‌اکنون خود را برای انتخابات آینده آماده می‌کند و می‌خواهد به نفوذ نسل نو در سلیمانیه پایان دهد و در سطح اقلیم کردستان به قدرتمندترین نیروی اپوزیسیون تبدیل شود.

در حال حاضر، وضعیت احزاب سیاسی در منطقه سلیمانیه به‌طور کلی نامناسب توصیف شده است. اتحادیه میهنی به‌عنوان حزب حاکم منطقه، با مشکلات و بحران‌های مدیریتی، افزایش نارضایتی عمومی و انتقادها از نبود پروژه‌ها و خدمات کافی مواجه است.

جنبش تغییر (گوران) نیز که پیش‌تر قدرتمندترین جریان اپوزیسیون بود، اکنون به چند بخش تقسیم شده و مجموعاً تنها یک کرسی پارلمان در اختیار دارد و با «سردرگمی سیاسی» مواجه است.

جماعت عدالت و اتحاد اسلامی نیز در پایین‌ترین سطح محبوبیت خود قرار دارند و میان فعالیت دینی و سیاست گرفتار شده‌اند و دیگر وعده و حرف تازه‌ای برای مردم ندارند.

در میان سایر احزاب، تنها حزب سوسیالیست به رهبری محمد حاجی محمود توانسته جایگاه سیاسی خود را حفظ کند و همچنان یک کرسی پارلمان در اختیار دارد. این حزب همچنین در بحران تشکیل دولت میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و خود را به‌طور کامل در کنار هیچ‌یک از دو طرف قرار نداده است.