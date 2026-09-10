ادعای یک نماینده عراقی درباره فساد ۷ وزیر دولت السودانی
به گزارش کردپرس، ابوتراب التمیمی، نماینده فراکسیون بدر در پارلمان عراق، اعلام کرد ۷ وزیر در دولت محمد شیاع السودانی به فساد متهم هستند و قرار بود السودانی آنها را برکنار کند، اما بازداشت این افراد به دلیل دخالت نیروهای ائتلاف «اداره دولت» متشکل از گروههای شیعه، کرد و سنی متوقف شده است.
التمیمی گفت: «ائتلافهای سیاسی مانع فعالیت نخستوزیر میشوند و حتی کارزار مبارزه با فساد نیز متوقف شده است. این کارزار دیگر مانند آغاز فعالیت خود در خط مقدم قرار ندارد و به خط سوم رسیده است، در حالی که ما میخواهیم این کارزار در خط مقدم باقی بماند.»
او در گفتوگو با شبکه «الرابعه» افزود: «کارزار مبارزه با فساد به سطح مورد نیاز نرسیده است. افرادی که تاکنون بازداشت شدهاند، پرونده را به این مرحله رساندهاند، زیرا وابسته به جریانهای سیاسی هستند و در جریان تحقیقات و اعترافات، نام برخی افراد دیگر نیز مطرح شده است.»
به گفته این نماینده عراقی، پرونده فساد به عدنان جمیلی محدود شده است، در حالی که افرادی بزرگتر از او نیز وجود دارند. او به وجود فساد در حوزه بهداشت و دارو، وزارت دفاع ــ بهویژه در پروندههای غذاخوریهای نظامی، پوشاک و هواپیماها ــ و همچنین وزارت کشور، بهویژه در پروندههای صدور ویزا، قرارداد موتورسیکلتها و حملونقل اشاره کرد.
التمیمی همچنین تأکید کرد که تمام ائتلاف اداره دولت به مانعی در برابر فعالیت نخستوزیر تبدیل شده است و نباید تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه «چارچوب هماهنگی» دانست؛ چرا که ممکن است تنها یک یا دو جریان در داخل این چارچوب مانع اقدامات دولت باشند.
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