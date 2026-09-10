ظرفیت توزیع روزانه 1.2 میلیون مترمکعب گاز در کردستان ایجاد شد

سرویس کردستان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از فعالیت 52 باب جایگاه سی ان جی در استان خبرداد که ظرفیت ارائه روزانه بیش از یک میلیون و 200 هزارمتر معکب سی ان جی را دارا می باشند که استفاده از این ظرفیت می تواند در کاهش مصرف بنزین تاثیر گذار باشد.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، گزارشی از عملکرد پخش منطقه کردستان در زمینه تامین و توزیع فرآورده های نفتی، سیاست های منطقه در خصوص پیشگیری و مبارزه با عرضه خارج از شبکه فرآوده های نفتی، توسعه زیرساخت های سوخت رسانی، مکانیزه کردن و صدور آنی کارت سوخت در استان و پروژه های در دست اقدام ارائه کرد.

وی با اشاره به فعال بودن 94 جایگاه عرضه فرآورده ‏های نفتی و 52 جایگاه سی ان جی در سطح استان، ظرفیت سوخت رسانی دراین زمینه را مناسب عنوان کرد و افزود: هم اکنون بر اساس نیاز عملیاتی وگستردگی جغرافیایی استان تعداد 262 دستگاه نفتکش در قالب شش شرکت حمل ونقل فرآورده های نفتی در استان فعالیت می کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان سپس به تامین وتوزیع روزانه بیش از 5 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان اشاره کرد و اظهار کرد: تامین و توزیع سوخت مورد نیاز بخش های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و ... در بستر نرم افزار های الکترونیکی و اجرای طرح توزیع الکترونیک گاز مایع، نفت سفید و سوخت بخش کشاورزی به خوبی در جریان است.

حمه حسنی سپس به مدیریت مصرف انرژی و اجرای طرح محدودیت کارت سوخت آزاد و استفاده از کارت سوخت شخصی توسط شهروندان در جایگاه ها اشاره کرد و خواستار فرهنگ سازی ائمه جمعه استان در زمینه استفاده شهروندان از کارت شخصی خود و توجه به مصرف بهینه فرآورده های نفتی به عنوان سرمایه ملی شد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی نیز طی سخنانی با اشاره به شرایط حادث شده به کشورمان، تلاش و زحمات مجموعه شرکت را در تامین، نگهداشت و توزیع فراورده های نفتی را بسیار با اهمیت عنوان کرد.

وی ضمن بیان نکاتی در خصوص مدیریت مصرف توسط شهروندان خواستار اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص چگونگی روند تامین و توزیع سوخت مورد نیاز استان دررسانه ملی و فضای مجازی شد.

نماینده ولی فقیه در کردستان اقدامات و خدمات مطلوب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان را در راستای تامین و توزیع مطلوب فراورده های نفتی به ویژه در ایام جنگ رمضان را مطلوب ارزیابی کرد و از زحمات و تلاش های مدیر و کارکنان منطقه کردستان بابت سوخت رسانی مطلوب به مردم استان، تقدیر کرد.