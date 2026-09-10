سرویس جهان-کردستان واچ هم‌زمانی اعلام اتحاد نیروهای پیشمرگه با خروج آمریکا و پایان تفاهم‌نامه واشنگتن و اقلیم برای اصلاح این نیروها را معنادار می‌داند و درباره ماهیت سیاسی این اعلامیه پرسش‌هایی مطرح می‌کند.

به گزارش کردپرس، موسسه کردستان واچ در تحلیلی درباره اعلام رسمی یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان، این پرسش را مطرح کرده است که آیا این تحول به معنای پایان دوگانگی نظامی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان است یا صرفاً تغییر نام و سازمان‌دهی نیروهای دو حزب.

شورش اسماعیل، وزیر امور پیشمرگه در دولت اقلیم کردستان و از اعضای اتحادیه میهنی، اعلام کرده است که نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی اکنون رسماً یکپارچه شده‌اند. با این حال، کردستان واچ معتقد است این یکپارچه‌سازی در عمل تا حد زیادی جنبه اسمی دارد و ساختار اصلی نیروهای دو حزب همچنان حفظ شده است.

بر اساس این تحلیل، هم‌زمانی این اعلام با روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق و پایان اعتبار تفاهم‌نامه میان آمریکا و اقلیم کردستان برای اصلاح و یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه نیز قابل توجه است. واشنگتن طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین حامیان ایجاد ساختاری واحد، حرفه‌ای و تحت فرماندهی وزارت امور پیشمرگه در اقلیم کردستان بوده است.

بر اساس ساختار جدید، نیروهای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان در مناطق تحت نفوذ خود فعالیت خواهند کرد، اما اکنون در قالب «فرماندهی منطقه‌ای ۱» و «فرماندهی منطقه‌ای ۲» سازمان‌دهی شده‌اند.

فرماندهی منطقه‌ای ۱ که عملاً همان ساختار نظامی حزب دموکرات کردستان محسوب می‌شود، تحت فرماندهی نجات علی، فرمانده پیشین نیروهای ۸۰ حزب دموکرات، فعالیت خواهد کرد. حوزه عملیاتی این فرماندهی شامل اربیل، دهوک و بخش‌هایی از نینوا خواهد بود و تیپ‌های آن با شماره‌های فرد شامل ۱، ۳، ۵، ۷، ۹ و ۱۱ سازمان‌دهی می‌شوند.

فرماندهی منطقه‌ای ۲ نیز تحت فرماندهی عمر صالح، فرمانده پیشین نیروهای ۷۰ اتحادیه میهنی، قرار گرفته است. این فرماندهی مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی، از جمله بخش‌هایی از اربیل، کرکوک و دیاله، همچنین تمام سلیمانیه و حلبچه را پوشش خواهد داد. تیپ‌های این فرماندهی نیز شماره‌های زوج ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ را خواهند داشت.

به این ترتیب، مهم‌ترین تغییر ایجادشده بیش از آنکه در جغرافیای استقرار یا زنجیره فرماندهی نیروها باشد، در زمینه حقوق و پرداخت‌های پرسنلی است. بر اساس اعلام جدید، تمامی نیروهای پیشمرگه باید در نظام پرداخت وزارت امور پیشمرگه قرار گیرند؛ موضوعی که یکی از مطالبات اصلی آمریکا برای اصلاح ساختار نیروهای پیشمرگه بوده است.

با این حال، کردستان واچ درباره تحقق عملی این بخش نیز تردیدهایی مطرح می‌کند. هنوز مشخص نیست که نظام پرداخت واقعاً به یک سیستم واحد تبدیل شده است یا اینکه نیروهای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان در دو مسیر جداگانه حقوق دریافت می‌کنند و تنها از نظر اداری در چارچوب وزارت امور پیشمرگه ثبت شده‌اند.

بنابراین، آنچه اکنون اتفاق افتاده را می‌توان بیشتر «یکپارچه‌سازی اداری و نام‌گذاری» دانست تا ادغام کامل نیروهای نظامی. باقی‌ماندن دو فرماندهی منطقه‌ای، تداوم فعالیت نیروها در مناطق نفوذ سنتی دو حزب و حفظ فرماندهان وابسته به ساختارهای پیشین نشان می‌دهد که دوگانگی تاریخی نیروهای پیشمرگه هنوز به‌طور کامل از میان نرفته است.

در واقع، پرسش اصلی اکنون این نیست که آیا نیروهای پیشمرگه رسماً یکپارچه اعلام شده‌اند یا خیر؛ بلکه این است که آیا این یکپارچه‌سازی در سطح فرماندهی، بودجه، پرداخت حقوق، تسلیحات، آموزش و زنجیره فرماندهی نیز عملی شده است. تا زمانی که این عناصر در یک ساختار واحد قرار نگیرند، اعلام رسمی یکپارچه‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای پایان ساختارهای نظامی موازی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تلقی شود.