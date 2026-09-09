اعتراضات به محدودیت آموزش زبان کُردی در کردستان سوریه ادامه دارد
به گزارش کردپرس، دانشآموزان و خانوادههای آنان در شهر گرکلگه کردستان سوریه، همراه با دانشآموزان شهرهای حسکه و کوبانی، در اعتراض به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای اختصاص تنها سه جلسه در هفته به آموزش زبان کُردی تجمع و اعتراض کردند. معترضان تأکید کردند که آموزش به زبان مادری حقی اساسی است و خواستار آن شدند که زبان کُردی به عنوان زبان آموزش در مدارس به رسمیت شناخته شود.
در گرکلگه، دانشآموزان و خانوادههای آنان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند و با صدور بیانیهای، مخالفت خود را با تصمیم وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند.
در این بیانیه که توسط دانشآموزی به نام «هلین عمر» قرائت شد، آمده است که دانشآموزان طی ۱۴ سال گذشته از مقطع ابتدایی تا دانشگاه به زبان کُردی تحصیل کردهاند و حق آموزش به زبان مادری، حقی جهانی برای همه ملتها محسوب میشود.
در این بیانیه تأکید شد که تصمیم وزارت آموزش و پرورش در قبال مردم و دانشآموزان کُرد، اقدامی ناعادلانه و تلاشی برای سلب حق آموزش به زبان مادری است و دانشآموزان و خانوادههای آنان این تصمیم را نمیپذیرند.
معترضان از اداره آموزش و پرورش گرکلگه خواستند مطالبات آنان را به مسئولان ذیربط و وزارت آموزش و پرورش منتقل کند. آنان همچنین خواستار لغو تصمیم مربوط به محدودیت آموزش زبان کُردی و تبدیل این زبان به زبان آموزش در مدارس شدند.
اداره آموزش و پرورش گرکلگه نیز اعلام کرد که مطالبات دانشآموزان و خانوادههای آنان را به مسئولان مربوطه منتقل خواهد کرد.
اعتراض دانشآموزان در گرهپیره
در روستای گرهپیره از توابع گرکلگه نیز دانشآموزان با انتشار بیانیهای تصمیم وزارت آموزش و پرورش را رد کردند و خواستار احترام به ویژگیهای جامعه کُرد و تضمین حق آموزش به زبان کُردی شدند.
این بیانیه توسط دانشآموزی به نام «زینب اینیز» در مقابل مدرسه شهید رستم ابو زیر در این روستا قرائت شد. در این بیانیه، دانشآموزان اعلام کردند که تصمیم جدید وزارت آموزش و پرورش را نمیپذیرند و خواستار احترام به حق آنان برای تحصیل به زبان مادری هستند.
در ادامه این بیانیه از وزارت آموزش و پرورش خواسته شد از تصمیم خود عقبنشینی کند و زبان کُردی به عنوان یکی از زبانهای رسمی به رسمیت شناخته شود.
دانشآموزان همچنین اعلام کردند تا زمان تحقق مطالباتشان، به اعتراضات و فعالیتهای خود ادامه خواهند داد.
اعتراض در حسکه و کوبانی
همزمان، دانشآموزان در شهرهای حسکه و کوبانی نیز در اعتراض به تصمیم مربوط به محدود کردن آموزش به زبان کُردی تجمع کردند و خواستار تضمین حق آموزش به زبان مادری شدند.
در حسکه، دهها دانشآموز و معلم زبان کُردی در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «زبان ما هویت ماست»، «میخواهیم به زبان خودمان آموزش ببینیم» و «حق ماست که به زبان خودمان آموزش ببینیم»، خواستار حفظ حقوق زبانی و آموزشی خود شدند.
دانشآموزان و معلمان زبان کَُردی همچنین مطالبات خود را به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش حسکه ارائه کردند.
در کوبانی نیز دانشآموزان صبح امروز در حیاط چند مدرسه تجمع کرده و پلاکاردهایی در مخالفت با تصمیم وزارت آموزش و پرورش دولت موقت سوریه و درخواست برای لغو آن در دست گرفتند.
شرکتکنندگان در این اعتراضات اعلام کردند کاهش ساعات تدریس زبان کُردی، حق آنان برای یادگیری به زبان مادری را محدود میکند و بر همین اساس خواستار تضمین حق آموزش به زبان مادری خود شدند.
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