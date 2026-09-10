خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای 19شهریور خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۱۱:۴۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای 19شهریور خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای19 شهریور منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی گلوبتروتر: زمان بازنگری چپ در مسئله کرد فرا رسیده است خبر بعدی ظرفیت توزیع روزانه 1.2 میلیون مترمکعب گاز در کردستان ایجاد شد
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