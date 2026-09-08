فیلم های «قایم موشک» و «سکوت موج دار» از کردستان در جشنواره 100 ثانیه

سرویس کردستان - دو فیلم کوتاه «قایم موشک» به کارگردانی هلاله محمدی و «سکوت موج دار» به کارگردانی فریاد خسروانی، از تولیدات مشترک حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر سنندج، به پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای راه یافتند.

به گزارش کرد پرس، فیلم های «قایم موشک» و «سکوت موج دار» با هدف حمایت از استعدادهای جوان و خلاق عرصه فیلم کوتاه در استان کردستان تولید شده اند، پس از طی مراحل انتخاب، موفق شدند به یکی از مهم ترین رویدادهای تخصصی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای راه پیدا کنند.

فیلم «قایم موشک» به کارگردانی هلاله محمدی و «سکوت موج دار» به کارگردانی فریاد خسروانی، با بهره گیری از ظرفیت های هنری و خلاقانه فیلم سازان جوان کردستانی، روایتگر نگاه و تجربه نسل تازه ای از هنرمندان این دیار در عرصه سینما هستند.

حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در سال های اخیر، توجه ویژه ای به حمایت از فیلم سازان جوان، تولید آثار کوتاه و فراهم سازی زمینه حضور هنرمندان استان در رویدادهای ملی و بین المللی داشته است.

این دو اثر با موضوع «جنگ» و «مقاومت» تلاش دارد تا نگاهی انساندوستانه به این دو مقوله را به تصویر بکشند.

راهیابی این دو فیلم به پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای، بار دیگر ظرفیت ها و توانمندی های فیلم سازان جوان استان کردستان را در عرصه سینمای کوتاه به نمایش گذاشت و نویدبخش حضور پررنگ تر هنرمندان این استان در جشنواره های معتبر داخلی و بین المللی است.