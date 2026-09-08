۷ پروژه کردستان در طرح «نشان دار کردن مالیات» قرار گرفت

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: هفت پروژه در استان برای بهره مندی از ظرفیت طرح «نشان دار کردن مالیات» تعیین شده که مجموع اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آنها هفت هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال است.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: طرح «نشان دار کردن مالیات» امسال برای سومین سال متوالی با هدف شفاف سازی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، افزایش اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤدیان در تأمین مالی پروژه های اولویت دار استان اجرا می شود.

وی افزود: مؤدیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده می کنند، می توانند در چارچوب ضوابط تعیین شده، محل هزینه کرد مالیات خود را از میان پروژه های مشخص و اولویت دار انتخاب کنند و به صورت ملموس تری در جریان آثار پرداخت مالیات خود در روند توسعه استان قرار گیرند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه امسال هفت پروژه در استان مشمول این طرح شده است، گفت: این پروژه ها در حوزه های آموزش عالی، فرهنگ و هنر، آبرسانی و توسعه راه های ارتباطی قرار دارند و برای اجرای آنها در مجموع هفت هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

فعله گری ادامه داد: احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز، احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری در سنندج، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره از جمله پروژه های تعیین شده در قالب طرح «نشان دار کردن مالیات» هستند.

وی اظهار کرد: بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق، کریدور بزرگراهی غرب کشور در محور میاندوآب ـ کرمانشاه و همچنین تکمیل، نوسازی و توسعه اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی کامیاران نیز در فهرست پروژه های این طرح قرار گرفته اند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تأکید بر نقش مالیات در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت ها، بیان کرد: طرح «نشان دار کردن مالیات» این امکان را برای مؤدیان فراهم می کند که ضمن انجام تکلیف قانونی خود، در انتخاب و تأمین مالی پروژه های مورد نیاز جامعه نیز مشارکت داشته باشند.

فعله گری از مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم خواست از ظرفیت ایجادشده در این طرح برای مشارکت در اجرای پروژه های اولویت دار استان استفاده کنند.

وی گفت: «نشان دار کردن مالیات» صرفاً یک سازوکار مالی نیست، بلکه اقدامی در راستای ارتقای فرهنگ مالیاتی، افزایش شفافیت، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و توسعه و آبادانی استان است.