سرویس کردستان - در حالی که جامعه در التهاب جنگ، گرانی و تورم می‌سوزد و نمایندگان دیگر مناطق در این شرایط سخت، شب و روز در پی انجام وظایف نمایندگی خود هستند، نماینده‌ای که با حاشیه‌های فراوان و به‌رغم انتقادات گسترده، بار دیگر وکالت مردم نجیب سنندج، دیواندره و کامیاران را از آن خود کرده، اکنون ظاهراً سودای بزرگ‌تری در سر می‌پروراند.

کرد پرس- او که به ادعای منتقدان، با اتکا به برخی مدیران بر سازمان‌های خدماتی و نهادهایی همچون بهزیستی، به‌عنوان کانون‌های رأی اقشار کم‌برخوردار، نفوذ قابل‌توجهی پیدا کرده است، اینک گویا تصور می‌کند کارنامه نمایندگی‌اش آن‌قدر درخشان بوده که مجلس دیگر ظرفیت توانمندی‌های او را ندارد و به همین دلیل، سودای استانداری به سرش زده است؛ سودایی که اگر صحت داشته باشد، معنایش چیزی جز فاصله گرفتن از مسئولیتی نیست که مردم برای آن به وی رأی داده‌اند.

باید از این نماینده داروساز پرسید: در طول دوره نمایندگی خود، کدام اقدام مثبت و ماندگاری را به سرانجام رسانده که اکنون سودای استانداری در سر دارد؟

اگرچه وی با انواع ترفندها از حوزه قانون‌گذاری مجلس عبور کرده و اکنون در اندیشه ورود به حوزه اجرایی است، اما پرسش اصلی اینجاست که کارنامه او در جایگاهی که مردم برایش برگزیده‌اند، چه دستاورد قابل‌لمسی برای مردم سنندج، دیواندره و کامیاران داشته است؟

وی که پیش از نمایندگی در حوزه دارو و داروخانه فعالیت می‌کرد، با وجود حاشیه‌های فراوان، از فیلترهای نظارتی عبور کرد و به مجلس راه یافت. اکنون نیز انتقادهای جدی درباره عملکرد، مناسبات و پرونده‌های پیرامون او مطرح است؛ مسائلی که انتظار می‌رود نهادهای نظارتی درباره آنها شفاف‌سازی کنند.

متأسفانه مدیران وقت استان نیز، به‌زعم منتقدان، تحت تأثیر جایگاه و نفوذ نمایندگی او قرار گرفتند و با وجود انتقادات گسترده، زمینه تداوم حضور این فرد در مجلس را فراهم کردند.

این نماینده دو دوره نمایندگی را پشت سر گذاشته و در این مدت، بنا بر گزارش‌ها و ادعاهای مطرح‌شده، بر تعداد داروخانه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود افزوده است و گفته می‌شود در حال پیگیری تأسیس یک کارخانه بزرگ داروسازی است؛ کارخانه‌ای که نه در استان محروم و فلاکت‌زده کردستان، بلکه در یکی از استان‌های برخوردار قرار است راه‌اندازی شود. اگر این ادعا درست باشد، پرسش ساده مردم کردستان این است: چرا سهم استان از چنین ظرفیت اقتصادی، باز هم باید هیچ باشد؟

از سوی دیگر، نام این نماینده در حاشیه برخی مسائل مالی مرتبط با رقم هزار و دویست میلیارد تومان در یکی از بانک های استان نیز مطرح شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی و شفاف‌سازی دقیق مراجع مسئول است. این رسانه نیز در صورت تکمیل مستندات، ابعاد این موضوع و آنچه درباره نحوه ورود مدیران بانکی به این ماجرا مطرح شده را منتشر خواهد کرد.

مسائل مربوط به زمین‌های کامیاران و همچنین افزایش غیرقانونی حریم حوزه شهری در دیواندره نیز از دیگر مواردی است که درباره آن، ادعاهایی پیرامون اعمال نفوذ نماینده مطرح شده و گفته می‌شود این تصمیمات بر مدیریت شهری دیواندره تحمیل شده است. طبیعی است که این ادعاها نیز باید توسط مراجع مسئول بررسی و درباره آنها شفاف‌سازی شود. به طور کلی هر کجا موضوعی در مورد تخلفات در استان مطرح می شود رد پایی از این نماینده خاص وجود دارد.

پرونده‌ها و ابهاماتی که پیرامون این نماینده و اطرافیانش مطرح است، اگرچه تاکنون در مواردی به دلایل مختلف به سرانجام علنی نرسیده، اما نمی‌توان انتظار داشت که مصونیت نمایندگی، دیواری همیشگی در برابر مطالبه افکار عمومی باشد.

دستگاه‌های نظارتی و قضایی، بنا بر اطلاعات و گزارش‌های موجود، از برخی این موارد بی‌خبر نبوده‌اند و اقداماتی نیز صورت گرفته است. با این حال، از مدیریت جدید توانمند و فهیم دادگستری استان انتظار می‌رود همان‌گونه که همواره بر اجرای عدالت تأکید داشته، در جایگاهی بالاتر نیز با همین رویکرد عادلانه، پرونده‌های مرتبط با این نماینده و اطرافیانش را بدون ملاحظه و تبعیض بررسی و نتیجه را برای افکار عمومی روشن کند.

مردم کردستان امروز بیش از هر چیز به نماینده‌ای نیاز دارند که دغدغه‌اش گرانی، بیکاری، توسعه‌نیافتگی، وضعیت معیشت مردم و آینده جوانان این استان باشد؛ نه نماینده‌ای که هنوز کارنامه‌اش در مجلس محل پرسش است اما چشم به صندلی استانداری دوخته است.

اگر قرار است کسی سودای والی‌گری داشته باشد، نخست باید پاسخ دهد که در جایگاه نمایندگی، برای مردم چه کرده است.