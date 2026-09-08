کردپرس
جنبش نسل نو در مراسم ختم شیخ عبدالوحید بارزانی شرکت کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۹:۴۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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جنبش نسل نو در مراسم ختم شیخ عبدالوحید بارزانی شرکت کرد

کوردەوان جمال، رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان، اعلام کرد که به‌عنوان نماینده شاسوار عبدالوحید، رئیس جنبش نسل نو، برای ابراز تسلیت در مراسم ختم شیخ عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی در پیرمام شرکت کرده است.

به گزارش کردپرس، رئیس فراکسیون جنبش نسل نو گفت حضورشان در این مراسم صرفاً برای عرض تسلیت و شرکت در مراسم ختم بوده و هیچ دیدار یا موضوع سیاسی در حاشیه این حضور مطرح نشده است.

کوردەوان جمال در گفت‌وگو با روداو تأکید کرد که در این مراسم هیچ موضوع سیاسی مورد بحث قرار نگرفته و هیچ دیدار سیاسی نیز انجام نشده است.

شیخ عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی، روز جمعه ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، بر اثر بیماری درگذشت.

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