کردپرس
ظرفیت ١.٣ میلیون تنی سردخانه ای در آذربایجان غربی/آمادگی کامل جهت پذیرش محصول سیب
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۶:۰۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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ظرفیت ١.٣ میلیون تنی سردخانه ای در آذربایجان غربی/آمادگی کامل جهت پذیرش محصول سیب

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به نزدیک‌شدن به فصل برداشت محصول سیب از باغات استان گفت: با فعال بودن ۴۹۰ واحد سردخانه‌ای به ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن، هیچ مشکلی در زمینه ذخیره‌سازی و نگهداری این محصول در استان وجود ندارد.

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری در جلسه کارشناسی ظرفیت‌سنجی سردخانه‌های آذربایجان‌غربی با تاکید بر اهمیت مدیریت زنجیره ارزش و پس از برداشت محصولات باغی اظهار کرد: آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور، از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسبی در حوزه صنایع تبدیلی و نگه‌داری محصولات کشاورزی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با ابراز اطمینان به باغداران و فعالان حوزه کشاورزی استان تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و سنجش دقیق ظرفیت‌ها، ناوگان ذخیره‌سازی استان آمادگی کامل جهت پذیرش محصول سیب برداشت‌شده در فصل جاری را دارد و از این بابت هیچ‌گونه کمبود یا دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت.

اصغری همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای فنی، درجه‌بندی (سورتینگ) و بسته‌بندی مناسب جهت افزایش ماندگاری و ارتقای توان صادراتی سیب استان در بازار‌های داخلی و بین‌المللی تاکید کرد.

گفتنی است؛ استان آذربایجان‌غربی با برخورداری از سهم عمده در تولید سیب درختی کشور، سالانه بخش مهمی از نیاز بازار داخلی و بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را تامین می‌کند.

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