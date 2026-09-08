ظرفیت ١.٣ میلیون تنی سردخانه ای در آذربایجان غربی/آمادگی کامل جهت پذیرش محصول سیب
به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری در جلسه کارشناسی ظرفیتسنجی سردخانههای آذربایجانغربی با تاکید بر اهمیت مدیریت زنجیره ارزش و پس از برداشت محصولات باغی اظهار کرد: آذربایجانغربی به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید سیب کشور، از زیرساختها و ظرفیتهای مناسبی در حوزه صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی برخوردار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با ابراز اطمینان به باغداران و فعالان حوزه کشاورزی استان تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و سنجش دقیق ظرفیتها، ناوگان ذخیرهسازی استان آمادگی کامل جهت پذیرش محصول سیب برداشتشده در فصل جاری را دارد و از این بابت هیچگونه کمبود یا دغدغهای وجود نخواهد داشت.
اصغری همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای فنی، درجهبندی (سورتینگ) و بستهبندی مناسب جهت افزایش ماندگاری و ارتقای توان صادراتی سیب استان در بازارهای داخلی و بینالمللی تاکید کرد.
گفتنی است؛ استان آذربایجانغربی با برخورداری از سهم عمده در تولید سیب درختی کشور، سالانه بخش مهمی از نیاز بازار داخلی و بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را تامین میکند.
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