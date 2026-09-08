سخنگوی دولت عراق: محدود کردن سلاح به دولت، تصمیمی حاکمیتی است
به گزارش کردپرس، حیدر العبودی گفت نخستوزیر علی الزیدی در حال انجام مذاکرات مستقیم با رهبران گروههای مسلح(مقاومت) برای حل برخی مسائل است و شماری از جناحها نیز با طرح محدود کردن سلاح به دولت موافقت کردهاند.
العبودی تأکید کرد پس از این تاریخ، هیچ عنوان غیررسمی برای نیروهای مسلح پذیرفته نخواهد شد و نیروهای حشد الشعبی در چارچوب نهاد رسمی دولت فعالیت خواهند کرد.
سخنگوی دولت عراق همچنین فساد را خطرناکتر از پرونده سلاح دانست و گفت مبارزه با فساد ادامه دارد و احتمال برخورد با «نامهای بزرگ» در مرحله آینده وجود دارد.
در بخش اقتصادی نیز العبودی تأکید کردحقوق کارکنان تأمین شده و بحران نقدینگی وجود ندارد، اما اقتصاد عراق از تحولات منطقهای، بهویژه وضعیت تنگه هرمز، تأثیر پذیرفته است.
وی همچنین گفت هرگونه تغییر در ارزش دینار عراق نیازمند تصویب قانون در پارلمان است.
دیدگاه کاربران