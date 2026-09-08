سرویس سوریه - «الهام احمد» از مقامات کُرد سوری با تأکید بر ضرورت روشن شدن سازوکار ادغام دانش‌آموزان و معلمان زبان کُردی در ساختار آموزشی جدید سوریه، خواستار رفع موانع اداری و زبانی در برابر ادامه تحصیل دانش‌آموزان و فعالیت معلمان کَُرد شد.

به گزارش کردپرس، الهام احمد در گفت‌وگویی اعلام کرد که با آغاز مرحله جدید فعالیت نهادهای سوریه، لازم است اقدامات عملی و کافی برای تضمین ادغام دانش‌آموزان و معلمان در ساختارهای جدید آموزشی انجام شود. وی تأکید کرد که حقوق دانش‌آموزان و معلمان باید حفظ شده و تداوم روند آموزش و تحصیل مورد توجه قرار گیرد.

الهام احمد در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار با اشاره به وضعیت دانش‌آموزان کُردی که در برخی مدارس دولتی آموزش به زبان کُردی دریافت کرده‌اند، گفت این دانش‌آموزان در روند ورود به ساختار آموزشی جدید با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستند که نیازمند روشن شدن و ساماندهی است.

وی از برگزاری آزمون‌ها به زبان عربی، نیاز به ترجمه و لزوم ارائه و تأیید مدارک تحصیلی به‌عنوان بخشی از این مشکلات نام برد و افزود که تاکنون سازوکار مشخصی برای پذیرش این دانش‌آموزان و ادغام معلمان کُرد در ساختار آموزشی جدید تعیین نشده است.

احمد تأکید کرد که انتظار می‌رود سازوکارهای یکپارچه و روشنی در مناطق مختلف از جمله کوبانی، حسکه، قامشلو، حلب و عفرین ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که ویژگی‌های مرحله انتقالی سوریه در نظر گرفته شده و دانش‌آموزان و معلمان بتوانند بدون دشواری وارد نهادهای جدید آموزشی شوند.

وی گفت: «باید موانع پیش روی دانش‌آموزان و معلمان برداشته شود و این موضوع بار دیگر به‌صورت عملی و مسئولانه مورد بررسی قرار گیرد.»

الهام احمد همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مشترک برای رفع موانع اداری و زبانی تأکید کرد و گفت این موانع نباید به عاملی برای محدود کردن حق آموزش دانش‌آموزان تبدیل شوند و معلمان نیز باید بتوانند وظایف آموزشی خود را ادامه دهند.

به گفته الهام احمد، مرحله کنونی نیازمند راهکاری عملی و هماهنگ است که منافع دانش‌آموزان و تداوم روند آموزش و تدریس را به‌عنوان اولویت‌های اصلی در نظر بگیرد.

وی در ادامه اظهار کرد که موفقیت روند ادغام نهادها نیازمند روشن شدن مقررات، هماهنگی میان طرف‌های مرتبط و ایجاد اعتماد متقابل است.

الهام احمد در پایان گفت مرحله جدید فرصتی برای ایجاد یک الگوی آموزشی است که تنوع جامعه سوریه را منعکس کند، از زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف این کشور حفاظت کند و همزمان روحیه همکاری و شهروندی برابر میان همه اقوام سوریه را تقویت کند. وی تأکید کرد که در این چارچوب باید موانع اداری و زبانی از میان برداشته شوند.