مهدی الکعبی، تأکید کرد که باید با پروژه آمریکا که مبتنی بر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، مقابله کرد.

به گزارش کردپرس، الکعبی با اشاره به اینکه مقابله با طرح آمریکا، نیازمند یک پروژه اسلامی مقاومتی است، گفت که چنین طرحی باید ضد اشغالگری و در راستای مقابله با نفوذ آمریکا باشد.

الکعبی ضمن رد تروریستی خواندن گروه‌های مقاومت عراق، خاطرنشان کرد: گفتگو درباره سلاح در عراق، پس از خروج آمریکا و پایان تأثیر آن امکان‌پذیر است.

وی در ادامه گفت: «سلاح مقاومت تحویل داده نخواهد شد، اما می‌توان آن را ساماندهی کرد و مسائل امنیتی را با گفتگوی داخلی مدیریت کرد. به هر حال ما تردید داریم که آمریکا بدون فشار واقعی از عراق خارج شود».