کشف و ضبط ۶۷۰ کارت هوشمند سوخت غیرمجاز در مریوان

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان مریوان از کشف و ضبط ۶۷۰ قطعه کارت هوشمند سوخت غیرمجاز در راستای اجرای طرح مقابله با دلالی سوخت و جلوگیری از عرضه فرآورده های نفتی خارج از شبکه خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ کارآگاه عطا نادری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با دلالی سوخت و پیشگیری از عرضه فرآورده های نفتی خارج از شبکه، شناسایی و دستگیری افراد متخلف در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی مریوان با هماهنگی مقام قضایی و با بررسی دوربین های مداربسته و سامانه های اطلاعاتی جایگاه های عرضه سوخت، موفق به شناسایی و کشف ۶۷۰ قطعه کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از تعدادی از کارگران جایگاه ها و افراد سودجو شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان با اشاره به بررسی سوابق استفاده از کارت های مکشوفه، اظهار کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، بیش از ۱۶۴ هزار لیتر سوخت غیرمجاز با استفاده از این کارت ها عرضه شده است.

نادری تاکید کرد: بازدیدهای دوره ای و غیرمترقبه از جایگاه های عرضه سوخت با هدف صیانت از فرآورده های نفتی، پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت با جدیت ادامه خواهد داشت.