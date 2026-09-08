سرویس سوریه - دومین کاروان آوارگان اهل سره‌کانی که پس از هفت سال در اردوگاه سره‌کانی در استان حسکه سکونت داشتند، امروز با حضور حدود ۷۰۰ خانواده، شامل نزدیک به ۷ هزار نفر، به سمت ۵۵ روستا در مناطق سره‌کانی، زَرگان و تل تمر حرکت کرد و به روستاهای خود رسید.

به گزارش کردپرس، دومین کاروان آوارگان سره‌کانی پس از هفت سال آوارگی امروز هشتم سپتامبر، از اردوگاه سره‌کانی در استان حسکه به سمت مناطق محل سکونت اصلی خود حرکت کرد و پس از طی مسیر به روستاهای خود رسید. این کاروان حدود ۷۰۰ خانواده و نزدیک به ۷ هزار نفر را شامل می‌شود که قرار است در ۵۵ روستا در مناطق سره‌کانی، زَرگان و تل تمر مستقر شوند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این بازگشت در ادامه روند بازگشت آوارگان سره‌کانی به مناطق محل سکونتشان انجام می‌شود. نخستین کاروان که حدود ۴۰۰ خانواده را شامل می‌شد، در ۱۰ آگوست گذشته به سمت شهر و حومه سره‌کانی حرکت کرده بود.

محمود خلیل علی، معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی استان حسکه، با اشاره به اهمیت بازگشت شمار بیشتری از آوارگان سره‌کانی گفت تلاش‌ها برای بازگرداندن خانواده‌های بیشتری از اردوگاه ادامه دارد و انتظار می‌رود شمار آوارگانی که در هفته آینده به مناطق خود بازمی‌گردند، افزایش یابد.

وی وجود مین‌های باقی‌مانده در مناطق مختلف را یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت آوارگان عنوان کرد و افزود وضعیت امنیتی نیز در برخی مناطق آسیب‌دیده همچنان امکان بازگشت کامل ساکنان را فراهم نمی‌کند.

به گفته محمود خلیل علی، دولت موقت سوریه با هماهنگی نیروهای نظامی، نیروهای امنیت داخلی و سازمان‌های مرتبط، اقداماتی را برای تسریع روند پاکسازی مین‌ها از شهر سره‌کانی و مناطق پیرامونی آن انجام می‌دهد.

تلاش برای تخلیه خانه‌های تصرف‌شده

معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی حسکه همچنین درباره خانه‌هایی که در شهر سره‌کانی در اختیار افراد دیگری قرار گرفته‌اند، گفت اقداماتی برای بازگرداندن افرادی که از مناطق مختلف استان حسکه، به‌ویژه محله‌های العزیزیه و غویران، به این شهر رفته بودند، انجام شده است.

وی افزود شماری از افرادی که خانه‌های غیرنظامیان اهل دیرالزور را در سره‌کانی در اختیار گرفته‌اند، همچنان در این خانه‌ها سکونت دارند و تلاش‌ها برای بازگرداندن آنان ادامه دارد.

محمود خلیل علی تأکید کرد تکمیل روند بازگشت آوارگان به شهر و روستاهای سره‌کانی می‌تواند پرونده تخلیه خانه‌های تصرف‌شده و بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی را نیز به سرانجام برساند.

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بازگشت پس از هفت سال آوارگی

شماری از آوارگانی که در دومین کاروان به مناطق خود بازگشتند، از این اقدام ابراز خرسندی کرده و خواستار بازگشت تمامی آوارگان به محل زندگی خود پیش از آغاز فصل زمستان شدند.

احمد محمد، از روستای المناجیر، با ابراز خوشحالی از بازگشت گفت خانه‌اش ویران شده است و قصد دارد پس از بازگشت آن را بازسازی کرده و در آن زندگی کند.

یاسین عیدان، دیگر ساکن روستای المناجیر، نیز از بازگشت خود ابراز خرسندی کرد و از افرادی که در دوران اقامت آنان در اردوگاه‌ها به خانواده‌های آواره کمک کرده بودند، قدردانی کرد. وی ابراز امیدواری کرد تمامی آوارگان پیش از فرارسیدن زمستان به مناطق خود بازگردند.

شمسه حسین احمد نیز با اشاره به هفت سال زندگی در اردوگاه‌ها گفت خانواده‌هایی که اکنون به مناطق خود بازمی‌گردند، برای بازسازی خانه‌ها و تأمین نیازهای اولیه زندگی به کمک نیاز دارند.

فاطمه عبدالرحمن نیز با بیان اینکه دوری از خانه و سرزمین برای خانواده‌های آواره دشوار بوده است، از بازگشت به محل زندگی خود ابراز خوشحالی کرد. وی گفت خانه‌اش ویران شده و خانواده‌اش تا زمان بازسازی خانه مجبور خواهند بود در چادر زندگی کنند و در پایان خواستار بازگشت تمامی آوارگان سره‌کانی پیش از آغاز زمستان شد.

آوارگی گسترده ساکنان سره‌کانی پس از حمله نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح وابسته به آن به شمال سوریه در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد و هزاران نفر از ساکنان این منطقه ناچار به ترک خانه و محل زندگی خود شدند.