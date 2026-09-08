چگونه چتر مناسب فضای باز انتخاب کنیم؟ راهنمای خرید سایبان چتری
برای داشتن یک فضای دلنشین در باغ، حیاط، تراس یا حتی محوطه یک کافه، همیشه لازم نیست سراغ سازههای بزرگ و پرهزینه بروید. گاهی یک سایبان چتری با طراحی مناسب میتواند همان کاری را انجام دهد که از یک فضای پوشیده انتظار دارید؛ یعنی بخشی از محیط را از تابش مستقیم خورشید دور کند و جایی راحت برای نشستن بسازد.
البته انتخاب چتر مناسب فضای باز فقط به ظاهر آن محدود نمیشود. اندازه، جنس پارچه، نوع پایه، مقاومت در برابر باد، مکانیزم باز و بسته شدن و حتی محل قرارگیری چتر باید با دقت بررسی شود. یک مدل ممکن است برای بالکن کوچک عالی باشد، اما همان مدل برای یک باغ بزرگ چندان کاربردی نباشد.
اگر قصد خرید دارید، بهتر است قبل از توجه به رنگ و طرح، چند سؤال ساده از خودتان بپرسید: چتر قرار است کجا نصب شود؟ چند نفر از فضای زیر آن استفاده میکنند؟ در طول روز چقدر در معرض آفتاب قرار دارد؟ باد منطقه چطور است؟ و آیا قرار است چتر دائماً در همان نقطه بماند؟
جواب همین پرسشها مسیر انتخاب را روشن میکند.
چتر پایه کنار چیست و چه زمانی انتخاب خوبی است؟
یکی از مدلهایی که برای فضاهای نشیمن کاربرد زیادی دارد، چتر پایه کنار یا مدل بازویی است. در این طراحی، پایه اصلی در کنار محدوده سایه قرار میگیرد و بخش بالایی چتر به کمک یک بازو روی فضای موردنظر قرار میگیرد.
این ویژگی یک مزیت ساده اما مهم دارد: پایه وسط فضای نشستن را اشغال نمیکند.
تصور کنید یک میز بزرگ دارید و پایه چتر دقیقاً وسط آن قرار گرفته است. ممکن است میز مخصوص چتر طراحی شده باشد، اما باز هم پایه میتواند در چیدمان صندلیها محدودیت ایجاد کند. در مدل پایه کنار، چنین مشکلی تا حد زیادی برطرف میشود.
این مدل برای میزهای بزرگ، فضاهای نشیمن خانوادگی و محیطهایی که آزادی حرکت اهمیت دارد، گزینه جالبی است.
البته چتر پایه کنار معمولاً به پایه و سازه محکمتری نیاز دارد. چون بخش بالایی چتر از مرکز پایه فاصله گرفته، تعادل سازه اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین هنگام خرید، فقط به ظاهر بازویی آن نگاه نکنید؛ وزن پایه و کیفیت اتصالات را هم بررسی کنید.
جنس پارچه چتر فضای باز اهمیت زیادی دارد
پارچه سایه بان دائماً در معرض محیط قرار دارد. آفتاب، گردوغبار، رطوبت، باران و تغییرات دما همگی روی آن اثر میگذارند.
به همین دلیل پارچهای که برای استفاده داخلی مناسب است، الزاماً برای فضای باز گزینه خوبی نیست. پارچه باید مقاومت مناسبی در برابر نور خورشید داشته باشد و در اثر استفاده مداوم خیلی زود کیفیت خود را از دست ندهد.
رنگ هم در اینجا اهمیت دارد. اگر محیط شما آفتابگیر است، بهتر است محصولی انتخاب کنید که پارچه آن برای استفاده طولانی در فضای بیرونی طراحی شده باشد.
تمیز کردن پارچه را هم فراموش نکنید. گردوغبار روی چتر بهمرور جمع میشود و اگر برگهای خیس یا آلودگی مدت زیادی روی آن بمانند، ظاهر پارچه تغییر میکند.
پایه چتر؛ بخش فراموششده اما مهم
بسیاری از افراد هنگام خرید، بیشتر روی خود پارچه تمرکز میکنند. طرح را میبینند، رنگ را انتخاب میکنند و در آخر شاید نگاهی هم به پایه بیندازند.
در حالی که پایه یکی از مهمترین قسمتهای چتر است.
پایه باید متناسب با ابعاد و وزن سایبان انتخاب شود. هرچه چتر بزرگتر باشد، اهمیت استحکام پایه بیشتر میشود.
اگر قرار است چتر در یک نقطه ثابت بماند، پایه سنگین و پایدار میتواند گزینه مناسبی باشد. برای مدلهای قابل جابهجایی، وزن پایه باید به شکلی باشد که حمل آن امکانپذیر باشد، اما ثبات سازه هم حفظ شود.
سایبان چتری شایلی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
اگر هنگام جستوجوی مدل مناسب با نام سایبان چتری شایلی روبهرو شدهاید، بهتر است انتخاب را فقط بر اساس اسم محصول انجام ندهید. مشخصات واقعی را بررسی کنید.
ابعاد سایبان، جنس پارچه، جنس سازه، نوع پایه، قابلیت تنظیم ارتفاع، نحوه باز و بسته شدن و شرایط استفاده از جمله مواردی هستند که باید بررسی شوند.
اگر مدل موردنظر برای باغ طراحی شده، ببینید آیا پایه و اتصالات آن برای استفاده در فضای باز مناسب هستند یا خیر. همچنین به نحوه نگهداری محصول توجه کنید.
یک محصول زمانی ارزش خرید بیشتری دارد که با نیاز واقعی شما هماهنگ باشد، نه صرفاً به دلیل ظاهر جذاب یا نام شناختهشده انتخاب شود.
مکانیزم باز و بسته شدن را بررسی کنید
چتر فضای باز قرار است بارها باز و بسته شود. پس این قسمت را هنگام خرید امتحان کنید.
اگر دسته یا هندل دارد، حرکت آن باید روان باشد. چتر نباید برای باز شدن نیاز به فشار زیاد داشته باشد. در مدلهای بزرگ، مکانیزم مناسب اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چون باز کردن دستی یک سایبان بزرگ میتواند دشوار باشد.
اگر خرید اینترنتی انجام میدهید، تصاویر محصول را ببینید و مشخصات مکانیزم بازشو را بخوانید. نظرات خریداران نیز گاهی اطلاعات خوبی درباره استفاده روزمره ارائه میکنند.
رنگ چتر را با فضای اطراف هماهنگ کنید
قرار نیست چتر از تمام عناصر باغ جدا به نظر برسد.
اگر مبلمان فضای باز رنگ خنثی دارد، میتوانید با یک سایبان چتری رنگی کمی تنوع ایجاد کنید. در مقابل، اگر محیط خودش پر از رنگ و جزئیات است، یک مدل ساده شاید انتخاب شیکتری باشد.
رنگهای روشن معمولاً فضای کوچک را بازتر نشان میدهند، در حالی که رنگهای تیره میتوانند جلوهای جدیتر ایجاد کنند.
در انتخاب رنگ، شرایط نگهداری را هم در نظر بگیرید. بعضی رنگها گردوغبار یا لکه را سریعتر نشان میدهند.
نگهداری درست، عمر چتر را بیشتر میکند
حتی بهترین سایبان چتری هم اگر دائماً زیر باران، باد و آفتاب رها شود، عمر محدودی خواهد داشت.
وقتی برای چند ساعت یا چند روز به چتر نیاز ندارید، مخصوصاً هنگام وزش باد، آن را ببندید. اگر محصول کاور مخصوص دارد، هنگام عدم استفاده از آن استفاده کنید.
پارچه را مرتب تمیز کنید و اجازه ندهید برگ، خاک یا رطوبت مدت زیادی روی آن باقی بماند. اتصالات و پیچها را نیز هر چند وقت یکبار بررسی کنید.
این کارها وقت زیادی نمیگیرند، اما میتوانند از فرسودگی زودهنگام جلوگیری کنند.
جمعبندی؛ چطور انتخاب اشتباه نکنیم؟
برای خرید چتر مناسب فضای باز، بهتر است ابتدا نیاز خودتان را مشخص کنید و بعد سراغ مدلها بروید. اگر فضای کوچکی دارید، یک سایبان جمعوجور میتواند کاملاً کافی باشد. اگر میز بزرگ یا فضای نشیمن گستردهای دارید، مدلهای بزرگتر یا چتر پایه کنار انتخابهای کاربردیتری خواهند بود.
جنس پارچه، وزن پایه و کیفیت سازه را جدی بگیرید؛ چون این سه مورد بیشتر از چیزی که در نگاه اول به چشم میآیند روی دوام محصول تأثیر دارند.
اگر هم به دنبال مدل خاصی مانند سایبان چتری شایلی هستید، مشخصات فنی همان محصول را با شرایط فضای خودتان تطبیق دهید. یک انتخاب خوب الزاماً گرانترین مدل بازار نیست. مدلی است که اندازه، استحکام، ظاهر و امکاناتش دقیقاً با جایی که قرار است در آن استفاده شود، جور دربیاید.
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