نخستین کتابخانه سیار کردستان در سقز به بهره برداری رسید

سرویس کردستان - نخستین کتابخانه سیار استان کردستان مربوط به شهرستان سقز، همزمان با دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب سنندج و با حضور مسئولان استانی و کشوری به بهره برداری رسید.

به گزارش کرد پرس، آیین بهره برداری از نخستین کتابخانه سیار استان کردستان روز سه شنبه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سنندج برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه دسترسی عمومی به کتاب و منابع فرهنگی اظهار کرد: راه اندازی نخستین کتابخانه سیار استان اقدامی ارزشمند در راستای تحقق عدالت فرهنگی است.

علی اکبر ورمقانی افزود: کتابخانه سیار می تواند با حضور در روستاها، مناطق کم برخوردار و نقاطی که امکان ایجاد کتابخانه ثابت در آنها وجود ندارد، زمینه دسترسی کودکان، نوجوانان و عموم مردم به کتاب و خدمات کتابخانه ای را فراهم کند.

وی ادامه داد: توسعه فرهنگ کتاب خوانی نیازمند استفاده از ظرفیت های مختلف و حضور فعال کتابخانه ها در میان مردم است و راه اندازی کتابخانه سیار می تواند گامی مؤثر برای گسترش این فرهنگ در مناطق مختلف شهرستان سقز باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در این مراسم گفت: نخستین کتابخانه سیار استان با هدف گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن امکان بهره مندی ساکنان مناطق روستایی و کم برخوردار شهرستان سقز از خدمات کتابخانه ای راه اندازی شده است.

معصومه حسنی خوانسار افزود: این کتابخانه سیار علاوه بر امانت کتاب و ارائه خدمات کتابخانه ای، ظرفیت اجرای برنامه های فرهنگی، نشست های کتاب خوان، قصه گویی، معرفی کتاب و دیگر فعالیت های ترویجی را در مناطق فاقد کتابخانه ثابت دارد.

وی اظهار کرد: تلاش می شود با بهره گیری از ظرفیت کتابخانه سیار، دامنه خدمات کتابخانه های عمومی به مناطق بیشتری از استان گسترش یابد.