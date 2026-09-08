بیش از ۶۸ هزار تن نهاده دامی در کردستان توزیع شد

به گزارش کرد پرس، امید فهری در بازدید از انبارهای تحت پوشش اداره کل پشتیبانی امور دام کردستان در شهرستان سقز، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات مطلوب به تشکل های دام و طیور و کاهش دغدغه های فعالان صنعت تولید، با پیگیری های انجام شده قراردادهایی برای افزایش فضای ذخیره سازی نهاده های دامی در استان منعقد شده است.

وی افزود: در حال حاضر محموله های جدید نهاده های دامی در حال تخلیه و ذخیره سازی در انبارهای تحت پوشش اداره کل پشتیبانی امور دام کردستان است که این اقدام می تواند به تقویت ذخایر و تسهیل روند تامین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان کمک کند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به اهمیت پایش مستمر وضعیت انبارها، گفت: بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و در راستای اجرای الزامات پدافند غیرعامل، بازدیدهای هفتگی و منظم از انبارهای تحت پوشش انجام می شود تا از مطلوب بودن شرایط نگهداری نهاده ها اطمینان حاصل شود.

فهری تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت نهاده های دامی موجود در انبارها مطلوب است و از این بابت دغدغه ای وجود ندارد.

وی اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل بارش، تمهیدات لازم برای پیشگیری از آسیب های احتمالی به نهاده های دامی و انبارها نیز در حال انجام است و کارشناسان مربوطه برای بررسی شرایط و اجرای اقدامات مورد نیاز اعزام شده اند.