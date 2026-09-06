رشد ٥٥ درصدی بارندگی ها در حوضه آبریز زاب

به گزارش کردپرس، محمد قربان‌پور در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: میزان بارش ثبت‌شده در حوضه زاب نسبت به میانگین بلندمدت با رقم ۷۷۱ میلی‌متری، ۴۲۵.۱ میلی‌متر افزایش یافته که معادل رشد ۵۵.۱ درصدی است.

اوافزود: حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳۹۲.۷ میلی‌متر بارش دریافت کرده است که در مقایسه با میانگین بلندمدت( ۲۹۷.۳ میلی‌متری)، ۹۵.۴ میلی‌متر افزایش دارد.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد:میزان بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به میانگین بلندمدت ۳۲.۱ درصد بیشتر است و این حوضه پس از زاب، بیشترین رشد بارش را در میان حوضه‌های آبریز استان ثبت کرده است.

قربان‌پور گفت: در حوضه آبریز ارس ۲۴۰.۷ میلی‌متر بارش ثبت شده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۲۶۸.۶ میلی‌متری، ۲۷.۹ میلی‌متر کاهش دارد.

وی در ادامه افزود: میزان بارش در حوضه آبریز ارس ۱۰.۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است و برخلاف دو حوضه دیگر، این حوضه در مجموع با کاهش بارش نسبت به نرمال بلندمدت مواجه شده است.