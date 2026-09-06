کردپرس
تسلیت پزشکیان به مردم کردستان؛ دستور رسیدگی به علت حادثه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۱:۱۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تسلیت پزشکیان به مردم کردستان؛ دستور رسیدگی به علت حادثه

سرویس ایران- رئیس‌جمهوری در پیامی با تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم کردستان در حادثه انفجار تانکر سوخت دستور رسیدگی فوری به مصدومان، حمایت از خانواده‌ها و بررسی دقیق علل حادثه را صادر کرد.

به گزارش کردپرس،  مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان و جان‌باختن شماری از هم‌وطنان عزیزمان موجب اندوه عمیق شد.

ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم کردستان، مسئولان مربوط باید رسیدگی فوری به مصدومان، حمایت از خانواده‌ها و بررسی دقیق علل حادثه را در اولویت قرار دهند.»

حدود ساعت ۱۷:۳٠ شنبه ۱۴ شهریور، در محدوده پلیس‌راه سنندج ـ همدان یک دستگاه تانکر حامل سوخت پس از بروز نقص فنی از مسیر منحرف و دچار سانحه شد و در ادامه، انفجار و آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد.

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