مدارس کردستان برای حضور ۳۴۲ هزار دانش آموز آماده می شوند
به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: برنامه ریزی های آموزش و پرورش استان بر فعالیت حضوری مدارس استوار است، چرا که مدرسه علاوه بر آموزش، نقش مهمی در تربیت و شکل گیری شخصیت و هویت دانش آموزان دارد.
وی اظهار کرد: تاکنون ثبت نام ۸۷ درصد دانش آموزان قطعی شده و روند ثبت نام سایر دانش آموزان نیز در حال تکمیل است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان درباره کتاب های درسی، بیان کرد: این استان از مناطق برتر کشور در دریافت، توزیع و تحویل کتاب های درسی است و تلاش شده این فرآیند بدون وقفه انجام شود.
حسینی با اشاره به آسیب های واردشده به مدارس استان در جریان جنگ اخیر، افزود: ۱۲۷ مدرسه آسیب دیده اند که به جز مدرسه حجاب سقز که دچار آسیب سازه ای شده، عملیات آماده سازی و رفع مشکلات سایر مدارس در حال انجام است.
وی همچنین از تلاش برای رفع کمبود نیروی انسانی خبر داد و ادامه داد: با اجرای راهکارهای قانونی برای ساماندهی نیروها تلاش می کنیم در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نماند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اجرای «کمپین همدلی» برای حمایت از دانش آموزان نیازمند، یادآور شد: مشارکت خیران در این طرح، گامی در راستای تحقق عدالت آموزشی است.
حسینی از فراهم شدن زمینه ساخت یک مدرسه هوشمند و مدرن در سقز با تعهد آستان قدس رضوی خبر داد و بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی فرهنگیان تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش پیگیر مطالبات این قشر هستند.
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