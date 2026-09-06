مدارس کردستان برای حضور ۳۴۲ هزار دانش آموز آماده می شوند

سرویس کردستان - آموزش و پرورش کردستان در آستانه سال تحصیلی جدید، آماده سازی مدارس، تکمیل فرآیند ثبت نام، تأمین کتاب های درسی و ساماندهی نیروی انسانی را در دستور کار قرار داده است تا حدود ۳۴۲ هزار دانش آموز سال تحصیلی را در کلاس های درس آغاز کنند.

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: برنامه ریزی های آموزش و پرورش استان بر فعالیت حضوری مدارس استوار است، چرا که مدرسه علاوه بر آموزش، نقش مهمی در تربیت و شکل گیری شخصیت و هویت دانش آموزان دارد.

وی اظهار کرد: تاکنون ثبت نام ۸۷ درصد دانش آموزان قطعی شده و روند ثبت نام سایر دانش آموزان نیز در حال تکمیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان درباره کتاب های درسی، بیان کرد: این استان از مناطق برتر کشور در دریافت، توزیع و تحویل کتاب های درسی است و تلاش شده این فرآیند بدون وقفه انجام شود.

حسینی با اشاره به آسیب های واردشده به مدارس استان در جریان جنگ اخیر، افزود: ۱۲۷ مدرسه آسیب دیده اند که به جز مدرسه حجاب سقز که دچار آسیب سازه ای شده، عملیات آماده سازی و رفع مشکلات سایر مدارس در حال انجام است.

وی همچنین از تلاش برای رفع کمبود نیروی انسانی خبر داد و ادامه داد: با اجرای راهکارهای قانونی برای ساماندهی نیروها تلاش می کنیم در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نماند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اجرای «کمپین همدلی» برای حمایت از دانش آموزان نیازمند، یادآور شد: مشارکت خیران در این طرح، گامی در راستای تحقق عدالت آموزشی است.

حسینی از فراهم شدن زمینه ساخت یک مدرسه هوشمند و مدرن در سقز با تعهد آستان قدس رضوی خبر داد و بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی فرهنگیان تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش پیگیر مطالبات این قشر هستند.