احمد الشرع، مظلوم عبدی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد

سرویس سوریه - «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه با صدور حکمی، «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF را به‌عنوان مشاور خود منصوب کرد؛ این انتصاب تنها چند روز پس از اعلام توافق میان دمشق و SDF برای انحلال ساختار مستقل این نیرو و ادغام اعضای آن در ساختار نظامی و امنیتی سوریه انجام شد.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) در شرایطی که روند اجرای توافق میان دولت دمشق و SDF وارد مرحله تازه‌ای شده است، به‌عنوان مشاور «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه منصوب شد.

بر اساس توافق میان SDF و دولت موقت سوریه که با میانجیگری آمریکا شکل گرفت، نیروهای تحت فرمان عبدی قرار است در قالب تیپ‌هایی در ارتش سوریه ادغام شوند و ساختار نظامی مستقل SDF پایان یابد؛ اقدامی که از سوی «توماس باراک» نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق «کاملاً تاریخی» توصیف شده است.

این انتصاب چند روز پس از آن صورت گرفت که مظلوم عبدی از تصمیم برای انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه در چارچوب توافق با دمشق خبر داد. عبدی اعلام کرده بود که این تصمیم پس از توافق با احمد الشرع و تکمیل روند ادغام نیروهای SDF در قالب تیپ‌های ارتش سوریه اتخاذ شده است.

فرمانده SDF همچنین ابراز امیدواری کرده بود که سوریه از «مرحله جنگ و سلاح» عبور کرده و وارد مرحله «صلح و بازسازی» شود.

توافق میان دمشق و SDF پس از افزایش فشارهای نظامی بر نیروهای کُرد و تهدیدهای دولت جدید سوریه و ترکیه برای انجام اقدام نظامی علیه گروه‌های مسلح کُرد سوری حاصل شد. آمریکا نیز در روند مذاکرات میان دو طرف نقش میانجی را بر عهده داشت.

«توماس باراک» نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، پس از اعلام انحلال SDF از این تحول استقبال کرد و آن را رویدادی «کاملاً تاریخی» خواند.