بازگشت ۲۲۰ هزار پناهجوی سوری از اردن به کشورشان
به گزارش کردپرس، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۲۴ آگوست ۲۰۲۶، حدود ۲۲۰ هزار پناهجوی سوری از اردن به کشور خود بازگشتهاند. بر اساس این آمار، حدود ۴۵ هزار پناهجو تنها از ابتدای سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگشتهاند و پایان سال تحصیلی و بهبود شرایط آبوهوایی از عوامل افزایش روند بازگشت عنوان شده است.
«یوسف طه»، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در اردن، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۴۵ هزار پناهجوی سوری این کشور را ترک کرده و به سوریه بازگشتهاند.
بر اساس دادههای این نهاد، حدود ۵۹ درصد از بازگشتکنندگان بهصورت خانوادگی و نزدیک به ۴۱ درصد نیز بهصورت انفرادی به سوریه بازگشتهاند.
همچنین بهطور میانگین حدود هزار و ۳۰۰ پناهجوی سوری در هفته از اردن به سوریه بازمیگردند و شمار بازگشتکنندگان روزانه نیز بین ۲۰۰ تا ۳۴۴ نفر گزارش شده است.
بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر حدود ۳۷۵ هزار پناهنده و دانشآموز در اردن حضور دارند که نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر از آنها سوری هستند. به این ترتیب، حدود ۹۲ درصد از این جمعیت را شهروندان سوری تشکیل میدهند.
همچنین حدود ۷۹ درصد از پناهجویان سوری ساکن اردن خارج از اردوگاههای رسمی پناهندگان زندگی میکنند.
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