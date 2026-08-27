YPJ بهعنوان نیروی ویژه ضدتروریسم در وزارت کشور سوریه فعالیت میکند
به گزارش کردپرس، منابع نزدیک به یگانهای مدافع زنان (YPJ) اعلام کردند که در نشست این نیرو با وزیر کشور دولت موقت سوریه، درباره جایگاه آینده YPJ در ساختار وزارت کشور گفتوگو شده و قرار است استقلال و ویژگیهای این نیرو در نظر گرفته شود؛ بر اساس این منابع، YPJ ممکن است بهعنوان یک یگان ویژه ضدتروریسم در وزارت کشور سوریه فعالیت کند، هرچند تصمیم نهایی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده است.
منابع ویژه در گفتوگو با خبرگزاری هاوار اعلام کردند که شامگاه چهارشنبه ۲۶ آگوست، نشستی میان فرماندهی YPJ و وزارت کشور دولت موقت سوریه برگزار شد. در این نشست «نوروز احمد»، «سوزدار حاجی» و «خالسا عاید» از اعضای فرماندهی YPJ، «روکن جمال» سخنگوی دفتر رسانهای این نیرو و «انس حسن خطاب» وزیر کشور دولت موقت سوریه حضور داشتند.
این نشست ساعت ۲۳ روز چهارشنبه آغاز شد و حدود ساعت ۰۰:۱۵ بامداد پنجشنبه به پایان رسید.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع نزدیک به YPJ، در این نشست درباره وضعیت این نیرو و نحوه حضور آن در ساختار امنیتی سوریه گفتوگو شد. منابع تأکید کردند که در تعیین جایگاه YPJ، ویژگی و خودگردانی مناطق کردنشین مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این منابع همچنین اعلام کردند که بر اساس طرح مورد بحث، YPJ میتواند بهعنوان یک نیروی ویژه ضدتروریسم در چارچوب وزارت کشور سوریه جای بگیرد.
با این حال، منابع نزدیک به YPJ تأکید کردند که هنوز تصمیم نهایی درباره این طرح اتخاذ نشده و مذاکرات و رایزنیها میان طرفین درباره جایگاه این نیرو در ساختار وزارت کشور سوریه همچنان ادامه دارد.
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