رقابت اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه؛ هشداری برای آینده این کشور
به گزارش کردپرس، «هانی الجمل»، معاون مدیر مرکز مطالعات امور سیاسی سوریه، در گفتوگو با خبرگزاری هاوار اظهار کرد که ترکیه به دنبال ایجاد یک دولت مرکزی و قدرتمند در سوریه است که بتواند با آن تعامل کند، در حالی که اسرائیل خواهان سوریهای است که تهدیدی برای امنیت این کشور نباشد. به گفته او، رقابت میان آنکارا و تلآویو در سوریه اکنون ابعادی راهبردی پیدا کرده و در صورت تشدید، میتواند به درگیری میان دو طرف یا ورود سایر بازیگران و گروههای مسلح به این مناقشه منجر شود.
الجمل با تشریح اهداف ترکیه در سوریه گفت: «ترکیه میخواهد دولتی کنترلشده و قدرتمند در سوریه وجود داشته باشد.» او افزود که آنکارا همچنین تلاش میکند نفوذ خود را در سوریه، بهویژه در مناطق شمالی این کشور، افزایش دهد، منافع اقتصادی خود را حفظ کند و پرونده کُردها را به پایان برساند.
این تحلیلگر در مقابل، رویکرد اسرائیل را متفاوت دانست و گفت: «تلآویو نمیخواهد دولت سوریه بار دیگر به منبع تهدید علیه امنیت آن تبدیل شود؛ بهویژه پس از آنکه اسرائیل و آمریکا تلاش کردهاند حضور و نفوذ ایران در منطقه را تضعیف کنند و اسرائیل در همین چارچوب تلاش میکند قدرت و نفوذ ترکیه در سوریه را محدود کند.»
او درباره سیاست ترکیه در سوریه نیز اظهار داشت که آنکارا در تلاش است حضور خود را از نظر نظامی و سیاسی در این کشور بازسازماندهی کند. به گفته وی، ترکیه ممکن است این هدف را از طریق گروههای سوری نزدیک به خود دنبال کند یا با تضعیف نیروهای نظامی سوریه، زمینه افزایش نفوذ خود را فراهم سازد.
الجمل رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر سوریه را «راهبردی» توصیف کرد و گفت آنکارا تلاش دارد از دولت کنونی سوریه حمایت کند و نفوذ امنیتی، راهبردی و نظامی خود را در این کشور افزایش دهد.
وی هشدار داد: «رقابت میان ترکیه و اسرائیل بر سر سوریه خطرناک است.» به گفته او، این رقابت ممکن است ابتدا میان آنکارا و تلآویو باقی بماند، اما احتمال ورود سایر طرفها و گروههای رادیکال به درگیری نیز وجود دارد.
این تحلیلگر همچنین به پیامها و تحولات اخیر میان ترکیه و اسرائیل اشاره کرد و گفت احتمال تداوم حملات هوایی اسرائیل به سوریه و هدف قرار گرفتن زیرساختهای نظامی این کشور وجود دارد. او هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند روند بازسازی سوریه را کند کرده و مانع از آن شود که این کشور در کوتاهمدت ثبات و توانمندی لازم برای بازسازی خود را به دست آورد.
الجمل درباره احتمال وقوع جنگ مستقیم میان ترکیه و اسرائیل نیز گفت که دو کشور در شرایط کنونی وارد جنگ مستقیم با یکدیگر نیستند، اما احتمال رویارویی آنها در آینده وجود دارد. وی تأکید کرد که رقابت میان دو طرف در هر صورت تأثیر منفی بر سوریه خواهد گذاشت.
او در پایان گفت که نهادهای دولتی سوریه همچنان ضعیف هستند و ساختار تصمیمگیری در این کشور بهطور کامل متمرکز نشده است. به اعتقاد وی، در چنین شرایطی اگرچه تلاشهایی برای ایجاد ثبات در سوریه در جریان است، اما خطر آن وجود دارد که این کشور بار دیگر به عرصه رقابت قدرتهای منطقهای تبدیل شود و بازیگران مختلف برای تعیین جایگاه و نفوذ خود بر خاک سوریه با یکدیگر رقابت کنند.
دیدگاه کاربران