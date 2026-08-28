خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ ۰۹:۲۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
٢ تن برنج احتکار شده در ارومیه کشف شد
سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی آذربایجانغربی از کشف بیش از ۲ تن کالای اساسی احتکار شده در ارومیه خبر داد.
به گزارش کردپرس، سرهنگ عسگر شهابی با اشاره به اینکه قرارگاه مقابله با احتکار و امتناع از عرضه کالاهای اساسی، با بسیج و بکارگیری همه امکانات فعال است، اظهار کرد: ماموریت این قرارگاه از نقطه صفر مرزی تا مراکز عرضه و انبارها کالاها به صورت شبانه روزی در حال انجام است.
او با اشاره به اینکه کالای اساسی احتکاری شامل برنج ایرانی بود، گفت: ارزش کالای کشف شده بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان بیان کرد: تلاش میشود کالای اساسی مکشوفه به سرعت و پس از طی مراحل قانونی به مراکز عرضه تحویل داده شود تا به دست مصرف کنندگان برسد.
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