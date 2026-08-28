نخستوزیر عراق بر ضربالاجل خروج نیروهای ائتلاف تأکید کرد
به گزارش کردپرس، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد مهلت ۳۰ سپتامبر برای پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی تحت رهبری آمریکا در عراق و تکمیل خروج نیروهای آن، «ثابت و نهایی» است.
الجزیره نوشت: این اظهارات پس از دیدار الزیدی با ژنرال برد کوپر، فرمانده سنتکام، مطرح شد. دفتر نخستوزیری عراق در پستی در شبکه اجتماعی ایکس این موضوع را اعلام کرد.
این خروج به حضور نظامیای پایان خواهد داد که از زمان حمله تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ علیه صدام حسین آغاز شده بود. واشنگتن و بغداد در سال ۲۰۲۴ توافق کردند عملیات بسیار محدودتر ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه مسلح داعش (ISIL/ISIS) را بهتدریج پایان دهند.
دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای گفت:«۳۰ سپتامبر تاریخ ثابت و نهایی برای پایان مأموریت نظامی ائتلاف جهانی برای شکست داعش در عراق و تکمیل خروج نیروهای آن خواهد بود.»
این بیانیه افزود: «اول اکتبر، روزی جدید در مسیر دولت عراق خواهد بود؛ زیرا عراق از هرگونه حضور نظامی خارجی آزاد خواهد شد.»
در این بیانیه همچنین آمده است که قرار دادن تمامی سلاحها تحت کنترل انحصاری دولت، «پیششرطی اساسی برای ورود عراق به مرحلهای جدید از توسعه و شکوفایی» است.
دفتر نخستوزیری عراق اضافه کرد که دو طرف درباره این ضربالاجل توافق کردهاند؛ ضربالاجلی که در جریان سفر الزیدی به واشنگتن در اواسط ژوئیه درباره آن گفتوگو شده بود.
الزیدی و کوپر تأکید کردند که روابط عراق و آمریکا به سمت همکاری اقتصادی و امنیتی بر اساس احترام متقابل به حاکمیت عراق و منافع مشترک دو کشور تغییر خواهد کرد.
یک مقام آمریکایی نیز به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که آمریکا انتظار دارد خروج خود را تا ۳۰ سپتامبر تکمیل کند، اما حاضر نشد بگوید در حال حاضر چه تعداد نیروی آمریکایی در عراق باقی ماندهاند یا این نیروها به کجا منتقل خواهند شد.
این مقام آمریکایی گفت: «ایالات متحده، عراق و شرکای ائتلافی به موفقیتهای چشمگیری در شکست داعش دست یافتهاند و اکنون نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگهها و دیگر نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق، رهبری مبارزه با تروریستها در عراق را بر عهده خواهند داشت.»
نیروهای آمریکایی سال گذشته از پایگاههای خود در بیشتر مناطق عراق خارج شدند، اما حضور خود را در منطقه نیمهخودمختار کردستان در شمال عراق حفظ کردند.
این پایگاهها از زمانی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند، بهطور مرتب هدف حملات قرار گرفتهاند.
حضور نظامی آمریکا در عراق در اوج عملیات ضدشورش در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۷۰ هزار نیرو رسید.
در دسامبر ۲۰۱۱، آخرین نیروهای رزمی آمریکا عراق را ترک کردند. اما در سال ۲۰۱۴، ظهور داعش و تصرف بخش وسیعی از عراق و سوریه توسط این گروه، موجب بازگشت نیروهای آمریکایی به عراق شد؛ این بار به دعوت دولت عراق.
پس از آنکه داعش کنترل سرزمینهایی را که مدعی مالکیت آنها بود از دست داد، عملیات نظامی ائتلاف در سال ۲۰۲۱ پایان یافت.
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