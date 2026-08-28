سرویس سوریه - وزارت آموزش دولت موقت سوریه با صدور تصمیم‌نامه‌ای جدید، تدریس زبان کُردی را در مدارس دولتی و خصوصی مناطق دارای جمعیت قابل‌توجه کُرد تصویب کرد؛ بر اساس این تصمیم، زبان کُردی در تمامی مقاطع آموزشی تدریس خواهد شد و سازوکارهایی برای تأمین محتوای آموزشی و نیروی انسانی مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

به گزارش کردپرس، وزارت آموزش دولت موقت سوریه روز ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ در دمشق تصمیم‌نامه شماره ۴۹۳ سال ۲۰۲۶ را صادر کرد که بر اساس آن، زبان کُردی به‌عنوان یک زبان ملی در مدارس دولتی و خصوصی مناطق دارای جمعیت قابل‌توجه کُرد آموزش داده می‌شود. این تصمیم همچنین شامل اصلاح دستورالعمل‌های اداری برای اجرای مفاد فرمان شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ و ایجاد سازوکارهای لازم برای آموزش زبان کُردی و تأمین کادر آموزشی مورد نیاز است.

این تصمیم در چارچوب اقداماتی برای حفظ حقوق فرهنگی و زبانی، تقویت تنوع فرهنگی در نظام آموزشی و ایجاد سازوکارهای اداری لازم برای اجرای مفاد مصوبه جدید اتخاذ شده است. وزارت آموزش سوریه تأکید کرد که اجرای این تصمیم باید با سیاست‌های عمومی آموزشی، اصل فرصت‌های برابر و روند مناسب آموزش هماهنگ باشد.

جزئیات تصمیم درباره آموزش زبان کُردی

بر اساس ماده دوم تصمیم‌نامه، زبان کُردی به‌عنوان یک زبان ملی در مدارس دولتی و خصوصی، به‌ویژه در مناطقی که شهروندان کُرد بخش قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، تدریس خواهد شد.

در این تصمیم تأکید شده است که زبان کُردی در تمامی مقاطع آموزشی تدریس و به‌عنوان بخشی از برنامه رسمی و مورد تأیید آموزشی محسوب شود.

بر اساس برنامه تعیین‌شده، آموزش زبان کُردی به دو شکل انجام خواهد شد:

درس زبان کَُردی: سه ساعت در هفته در کنار زبان‌های عربی و انگلیسی تدریس می‌شود و نمره این درس مطابق ضوابط تعیین‌شده در نمرات پایانی دانش‌آموزان لحاظ خواهد شد.

فعالیت: یک ساعت در هفته به فعالیت‌های مرتبط اختصاص خواهد یافت.

همچنین در مقطع انتقالی، دانش‌آموزان در نخستین سال تحصیلی پس از اجرای این تصمیم می‌توانند بر اساس برنامه‌های آموزشی مصوب، دروس علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا و فلسفه را به زبان عربی یا کُردی مطالعه کنند. این امکان تنها برای همان سال تحصیلی نخست اجرای تصمیم در نظر گرفته شده است.

تهیه کتاب‌ها و محتوای آموزشی

بر اساس تصمیم وزارت آموزش، مرکز ملی توسعه مواد آموزشی موظف شده است محتوای آموزشی مربوط به درس زبان کُردی را برای تمامی مقاطع تحصیلی تهیه کند.

این مواد آموزشی باید مطابق اصول علمی و آموزشی مورد تأیید و در چارچوب استانداردهای ملی تهیه شوند. همچنین ترجمه محتوای مربوط به فعالیت‌های آموزشی نیز مطابق دستورالعمل‌های مصوب فعالیت‌های آموزشی انجام خواهد شد.

تأمین معلمان زبان کُردی

بخش دیگری از تصمیم‌نامه به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای آموزش زبان کُردی اختصاص دارد. بر این اساس، مدیریت آموزش و مدیریت نظارت آموزشی موظف شده‌اند با توجه به شرایط تعیین‌شده، معلمان و کادر آموزشی مورد نیاز را از میان نیروهای موجود یا از خارج از بدنه آموزشی تأمین کنند.

برای جذب نیروهای آموزشی، داشتن مدرک دانشگاهی یا گواهی مراکز تربیت معلم و همچنین تسلط به زبان کُردی از جمله شرایط تعیین‌شده است. در صورت نیاز، دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط که به زبان کُردی نیز تسلط داشته باشند، می‌توانند برای تدریس به کار گرفته شوند.

وزارت آموزش همچنین اعلام کرده است که میزان تسلط افراد به زبان کُردی از طریق آزمون‌های کتبی و شفاهی ارزیابی خواهد شد. این آزمون‌ها توسط مدیریت نظارت آموزشی و با هماهنگی مرکز ملی توسعه مواد آموزشی و بر اساس معیارهای استاندارد و عینی برگزار می‌شوند.