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دیدار فرماندهان YPJ با وزیر کشور دولت موقت سوریه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۳:۰۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دیدار فرماندهان YPJ با وزیر کشور دولت موقت سوریه

سرویس سوریه - دیدار میان اعضای فرماندهی YPJ و «انس حسن خطاب» وزیر کشور دولت موقت سوریه، در حالی برگزار شد که بر اساس منابع نزدیک به YPJ، در این نشست درباره وضعیت امنیتی مناطق تحت مدیریت کُردها و چگونگی برخورد با شرایط استثنایی در این مناطق گفت‌وگو شده است.

به گزارش کردپرس، نشست میان اعضای فرماندهی یگان‌های مدافع زنان(YPJ) شامل «نوروز احمد»، «سوزدار حاجی» و «خالسا عاید» و همچنین «روکن جمال» سخنگوی مرکز رسانه‌ای YPJ، با «انس حسن خطاب» وزیر کشور دولت موقت سوریه برگزار شد.

منابع ویژه در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار، جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات شب گذشته میان اعضای فرماندهی YPJ و وزیر کشور دولت موقت سوریه ارائه نکردند، اما بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی YPJ، این نشست به پایان رسیده است.

منابع نزدیک به YPJ اعلام کردند که در پایان این دیدار، موضوعات مورد بحث در نشست قرار است مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس وضعیت خودگردانی منطقه، ترتیباتی در قالب یک وضعیت استثنایی اتخاذ شود.

این دیدار در شرایطی انجام شده است که گفت‌وگوها میان نیروهای کُرد و دولت موقت سوریه درباره نحوه ادغام نهادهای نظامی و امنیتی مناطق شمال و شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی ادامه دارد.

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