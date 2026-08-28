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طرح جامع گردشگری آب منطقه در حال تدوین است
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ ۰۹:۲۹ زمان مطالعه: 4 دقیقه (۰)
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طرح جامع گردشگری آب منطقه در حال تدوین است

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه گفت: طرح جامع گردشگری شرکت نیز در حال تدوین و تهیه است و امیدواریم با تکمیل مطالعات و فراهم شدن بسترهای قانونی و اجرایی، بتوان از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه گردشگری و افزایش درآمدهای پایدار شرکت استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با تبریک هفته وحدت، هفته دولت و روز کارمند، از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این شرکت در مسیر صیانت از منابع آب، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تحقق اهداف دولت در حوزه آب قدردانی کرد و گفت: سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی متعهد، متخصص و سالم آن است و بخش مهمی از موفقیت‌های شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه حاصل تلاش همین مجموعه است.

بهرام درویشی در جمع کارکنان شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند، اظهار کرد: هفته دولت و روز کارمند فرصتی برای ارج نهادن به تلاش انسان‌هایی است که بخش قابل توجهی از زندگی خود را وقف خدمت به مردم و پیشبرد امور کشور کرده‌اند.

وی افزود: هفته وحدت نیز برای ما یادآور یک اصل اساسی است؛ اینکه پیشرفت و عبور از مسائل و چالش‌ها در گرو همدلی، انسجام، همکاری و قرار گرفتن همه ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه همکاری و کار جمعی در مجموعه‌های اجرایی هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برنامه‌ریزی و مطالعات منابع آب استان، گفت: طرح جامع آب شرب استان کرمانشاه از جمله طرح‌های مهمی است که با تلاش مجموعه دفتر فنی و مطالعات شرکت، مراحل نهایی تهیه آن انجام شده و در آستانه تصویب نهایی قرار دارد.

درویشی ادامه داد: تهیه چنین اسناد بالادستی نیازمند کار کارشناسی، مطالعات دقیق و تلاش مستمر است و همکاران ما در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه فنی و مطالعات، برای به سرانجام رساندن این طرح تلاش شبانه‌روزی داشته‌اند.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از منابع آب و تعیین تکلیف تخصیص‌های ناشی از انسداد چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: موضوع صیانت از منابع آب و بازگشت ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از انسداد برداشت‌های غیرمجاز به چرخه برنامه‌ریزی و تخصیص، از موضوعات مهمی است که همکاران ما با جدیت دنبال می‌کنند؛ چراکه آب یک سرمایه عمومی و متعلق به نسل حاضر و آینده است و حفاظت از آن یک مسئولیت حاکمیتی و اجتماعی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایجادشده در این شرکت، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی برای شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت انجام شده و تلاش‌های مدیران و همکاران پیشین در این مسیر قابل تقدیر است.

وی افزود: امروز نیز این مسیر با جدیت ادامه دارد و بخشی از ظرفیت‌های شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری در حال ساماندهی و به نتیجه رسیدن است.

درویشی با اشاره به ظرفیت مجموعه ورزشی و اراضی مجاور آن در کرمانشاه، گفت: یکی از موضوعاتی که شخصاً همواره به دنبال تحقق آن بوده‌ام، فعال‌سازی ظرفیت‌های این مجموعه از طریق سرمایه‌گذاری است. خوشبختانه در فرآیند فراخوان و بررسی پیشنهادهای سرمایه‌گذاری، پیشنهادهایی با ارقام مختلف از حدود ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیارد تومان تا حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد کمپ ورزشی، مجموعه اقامتی و هتل ارائه شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این اراضی برای جذب سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: طرح جامع گردشگری شرکت نیز در حال تدوین و تهیه است و امیدواریم با تکمیل مطالعات و فراهم شدن بسترهای قانونی و اجرایی، بتوان از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه گردشگری و افزایش درآمدهای پایدار شرکت استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با تأکید بر اینکه توسعه سرمایه‌گذاری نباید از چارچوب‌های قانونی، منافع عمومی و صیانت از حقوق دولت فاصله بگیرد، تصریح کرد: در تمام این فرآیندها باید همزمان سه اصل را دنبال کنیم؛ رعایت قانون، حفظ حقوق عمومی و ایجاد ارزش اقتصادی پایدار برای مجموعه.

 

 

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