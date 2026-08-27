رژم صهیونیستی حومه دمشق را با سه موشک هدف قرار داد

سرویس سوریه - نیروهای رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه منطقه‌ای در اطراف شهرک بیت‌جن در حومه غربی دمشق را با سه موشک هدف قرار دادند و بامداد پنجشنبه نیز این نیروها وارد روستای ترنجه در شمال قنیطره شدند و چند منزل را بازرسی کردند.

به گزارش کردپرس، تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و نیروهای این کشور شامگاه چهارشنبه منطقه تل بط‌الورده در اطراف شهرک بیت‌جن در حومه غربی دمشق را با سه موشک هدف قرار دادند. همچنین بامداد پنجشنبه یک نیروی اسرائیلی وارد روستای ترنجه در شمال استان قنیطره شد و با ورود به منازل، عملیات بازرسی انجام داد.

منابع محلی در جنوب سوریه اعلام کردند که یک حمله موشکی به منطقه تل بط‌الورده انجام شده است، اما تاکنون اطلاعاتی درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، نیروهای اسرائیلی بامداد امروز همچنین وارد روستای ترنجه در شمال قنیطره شدند.

این نیروها پس از ورود به روستا، به شماری از منازل یورش برده و آنها را مورد بازرسی قرار دادند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره هدف این عملیات یا نتایج بازرسی‌ها منتشر نشده است.