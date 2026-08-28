توافق اربیل و بغداد برای بازداشت متهمان فساد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- هیات‌های پاکدستی عراق و اقلیم کردستان در بیانیه‌ای مشترک از توافق برای افزایش هماهنگی و بازداشت افراد تحت تعقیب در پرونده‌های فساد خبر دادند.

به گزارش کردپرس، هیات پاکدستی فدرال عراق و هیات پاکدستی اقلیم کردستان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که با افزایش هماهنگی‌ها برای بازداشت افراد تحت تعقیب در پرونده‌های فساد و تحویل آنها به دستگاه قضایی توافق کرده‌اند.

روزهای ۲۵ و ۲۶ آگوست ۲۰۲۶، هیاتی عالی‌رتبه از هیات پاکدستی فدرال عراق به ریاست رئیس این نهاد، به دعوت احمد انور، رئیس هیات پاکدستی اقلیم کردستان، به اربیل سفر کرد. هدف از این سفر، تدوین راهبردی جدید و تقویت نقش نظارتی نهادهای پاکدستی در سراسر عراق اعلام شده است.

بر اساس بیانیه مشترک، دو طرف بر افزایش سطح هماهنگی‌ها به‌گونه‌ای توافق کردند که مرزهای اداری و جغرافیایی مانعی در مسیر اجرای قانون نباشد.

آنها همچنین تأکید کردند که «کار کردن با روحیه یک تیم» تنها راه بازداشت افراد تحت تعقیب و تحویل آنها به دستگاه قضایی است.

این توافق بر مبنای مواد قانون اساسی و قوانین مربوط به پاکدستی در عراق و اقلیم کردستان، از جمله قانون شماره ۳ سال ۲۰۱۱ اقلیم کردستان و قانون شماره ۳۰ سال ۲۰۱۱ عراق، با هدف هماهنگ‌سازی رویه‌های قانونی انجام شده است.

دو نهاد پاکدستی همچنین از حمایت سه قوه، یعنی قوه قضائیه، مقننه و مجریه، در سطح فدرال و اقلیم کردستان قدردانی کردند.

در این بیانیه تأکید شده است که حمایت ریاست جمهوری عراق و ریاست اقلیم کردستان زمینه فعالیت مستقل‌تر و مؤثرتر این نهادها را فراهم می‌کند.

راهبرد جدید تنها به بازداشت متهمان محدود نخواهد شد و بر خشکاندن منابع مالی آنها نیز تمرکز دارد.

اربیل و بغداد اعلام کردند تلاش‌ها برای «بازگرداندن اموال سرقت‌شده به خزانه عمومی» افزایش خواهد یافت و راه‌های فرار و مخفی‌کردن منابع مالی حاصل از فساد محدود خواهد شد.

دو طرف همچنین بر توسعه توانمندی‌های نیروی انسانی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مشترک توافق کردند تا فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در دستگاه‌های دولتی تقویت شود.