سرویس کرمانشاه _ معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه از برگزاری سه دوره آموزشی تخصصی با محوریت بازاریابی و فروش، حضور هدفمند در نمایشگاه‌ها و قوانین گمرکی و صادرات برای ذی‌نفعان خوشه روغن کرمانشاهی خبر داد.

به گزارش کردپرس، علیرضا محمدی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت توانمندسازی واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: آموزش و ارتقای دانش تخصصی فعالان اقتصادی، یکی از محورهای مهم برنامه‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی است و در همین راستا، سه دوره آموزشی تخصصی برای ذی‌نفعان خوشه روغن کرمانشاهی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این دوره‌های آموزشی با هدف ارتقای توان مدیریتی، توسعه بازار، افزایش آمادگی واحدهای تولیدی برای حضور مؤثر در نمایشگاه‌ها و همچنین آشنایی فعالان این حوزه با الزامات گمرکی و صادراتی طراحی شده است.

محمدی با اشاره به برگزاری نخستین دوره آموزشی گفت: دوره «آشنایی با شیوه‌های حضور هدفمند در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی» روز پنج‌شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ با تدریس دکتر محمد نادر محمدی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار می‌شود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه ادامه داد: دومین دوره با عنوان «آشنایی با مدیریت بازاریابی و فروش» نیز روز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و دکتر محمد نادر محمدی تدریس این دوره را برعهده خواهد داشت.

وی همچنین از برگزاری دوره «آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و صادرات» خبر داد و گفت: این دوره روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ با تدریس دکتر زهرا بابایی، کارشناس ارشد ارزیابی اداره کل گمرکات استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

محمدی با بیان اینکه برگزاری این دوره‌ها در راستای حمایت از توسعه خوشه روغن کرمانشاهی انجام می‌شود، تصریح کرد: تقویت دانش تخصصی فعالان اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه بازار، صادرات و حضور حرفه‌ای در رویدادهای تجاری و نمایشگاهی، از الزامات افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی است.

وی خاطرنشان کرد: این دوره‌ها با همکاری نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود و حضور در آنها برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی آزاد است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه تأکید کرد: دوره‌های مذکور به صورت حضوری، رایگان و با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد و امیدواریم با استقبال فعالان این حوزه، زمینه ارتقای دانش، توسعه بازار و تقویت ظرفیت‌های رقابتی خوشه روغن محلی استان فراهم شود.

بر اساس این گزارش، محل برگزاری هر سه دوره، بلوار شهید بهشتی، ساختمان همیاری شهرداری، طبقه ششم، واحد یک اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۱۸۸۳۱۹۰۴۳، مرکز آموزش بازرگانی استان کرمانشاه تماس بگیرند.

گفتنی است خوشه روغن کرمانشاهی در حال حاضر در مرحله پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه خوشه‌ای قرار دارد و توسعه بازار، توانمندسازی فعالان و تقویت زنجیره ارزش آن از محورهای مورد توجه شرکت شهرک‌های صنعتی استان است.