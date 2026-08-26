تأمین ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح شبکه های فرعی آبیاری

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تأمین و نهایی شدن ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح ۲۰ هزار هکتار خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو کشور در اجرای سامانه‌های آبیاری نوین است و توسعه این روش‌ها با هدف مدیریت مصرف آب، افزایش بهره‌وری و پایداری تولید ادامه دارد.

وی با اشاره به اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود: نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات بخش کشاورزی، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه اقدامات حمایتی در بخش دامداری موجب افزایش ۲۰ درصدی تولید گوشت و لبنیات استان شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم سایر تولیدات کشاورزی آذربایجان‌غربی در سال جاری نیز بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

اصغری از خرید ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید گندم آذربایجان‌غربی امسال به حدود ۹۰۰ هزار تن برسد که رکوردی قابل توجه برای استان خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر خسارت سرمازدگی محصولات باغی اظهار کرد: حمایت‌های مالی، علمی و آموزشی از کشاورزان و باغداران، همراه با اقدامات پیشگیرانه، موجب شده میزان خسارت سرمازدگی میوه‌ها نسبت به سال گذشته حدود هشت برابر کاهش یابد.

اصغری در باره طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی گفت: این طرح پیش‌تر در سطح ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار آغاز شده بود اما به دلیل مشکلات اجرایی متوقف شد؛ اکنون با تأمین اعتبار، قراردادهای باقی‌مانده نیز به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.

وی میزان واردات کالاهای اساسی از مرزهای آذربایجان‌غربی را ۶۱۱ هزار تن اعلام کرد و افزود: در این مدت، ۵۱۶ هزار تن محصولات و کالاهای کشاورزی از استان صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان در طی سه ماهه اول سال جاری ۹ تا ۱۰ برابر و صادرات محصولات نیز حدود دو برابر افزایش یافته و آذربایجان‌غربی به یکی از استان‌های اثرگذار در تأمین مواد غذایی کشور تبدیل شده است.

اصغری از پایان کامل رفع تداخلات اراضی کشاورزی در استان، توسعه روستابازارها و اجرای برنامه‌های مدیریت بازار سیب برای جلوگیری از کاهش قیمت این محصول خبر داد و تأکید کرد: حمایت از تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی، تقویت زنجیره تولید و توسعه بازار محصولات، مسیر پایداری اقتصادی بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی را هموار می‌کند.