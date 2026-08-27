سرسام گرفتن شهروندان مهابادی از قطعی های مکرر و خارج از برنامه برق!

سرویس آذربایجان غربی- این روزها مناطق مختلف شهر مهاباد علاوه بر قطعی های ٢ تا ٤ ساعته، شاهد قطعی های ١٠ دقیقه ای و پی در پی برق هستند، که منجر به اتصالات و خرابی وسایل برقی منازل و مراکز تجاری هم شده است و کسی هم پاسخگویی وضعیت نابهنجار موجود نیست.

به گزارش کردپرس، طی یک ماه و نیم اخیر شهر مهاباد با معضلی رو به رو شده که شرکت توزیع برق اسمش را "قطعی های برنامه ریزی شده" نامیده است، اما مشکل به همین جا ختم نمی شود و قطعی های خارج از برنامه و گاهی پشت سر هم نیز رخ داده است.

برنامه قطعی های مثلا برنامه ریزی شده، کوچکترین کارایی نداشته و شرکت توزیع برق هر زمان و هر ساعتی از روز که دلشان بخواهد برق مناطق مختلف شهر را قطع می کنند.

از سویی دیگر برخی روزها این قطعی ها که قرار بود تنها دو ساعت در روز باشند به ٤ ساعت در بعضی مناطق شهری افزایش یافته اند.

بر اساس گزارش های مردمی در برخی مناطق قطعی برق از ساعت، ١٠ تا ١٤ و یا ١٤ تا ١٨ بعد از ظهر و در اوج گرمای ٤٠ درجه ای این روزهای مهاباد شکل گرفته و وضعیت طاقت فرسایی را به ویژه برای کسانی که سالمند، نوزاد و یا مریض در خانه دارند، شکل داده است.

علاوه بر همه اینها خاموشی ها اخیرا به ساعات شبانه هم رسیده و برخی مناطق مهاباد شاهد قطعی برق در ساعت ٢٠ تا ٢٢ شب بوده اند! در حالیکه در همان مناطق در روز هم ٢ ساعت قطعی برق را تجربه کرده اند.

این وضعیت در حالی در مهاباد شدت گرفته است که عباس علی آبادی وزیر نیرو اول شهریور ماه درباره پایان قطعی برق گفته بود؛ این هفته خاموشی‌ها تمام می‌شود.

در مهاباد اما انگار تازه یادشان آمده برای جبران مافات قطعی های برق را افزایش بدهند و علاوه بر ٢ یا ٤ ساعت در روز، شهروندان را با قطع و وصل های مکرر ١٠ دقیقه ای هم سوپرایز کنند!

قطعی برق یک طرف، عدم اتصال خطوط تلفن خانگی و همراه در روز هم به بیش از ٦ ساعت در برخی مناطق رسیده و هر بار قطعی برق تا یک ساعت دیگر تمامی خطوط تلفن و شبکه های اینترنت نیز از کار می افتند و در این وضعیت فاجعه بار حتی امکان تماس تلفنی با شماره های ضروری همچون اورژانس و آتش نشانی هم ممکن نیست.

حال شما تصور کنید اتصالات پی در پی برق در یک منطقه منجر به آتش سوزی شود، اما مردم نمی توانند به دلیل نبود شبکه تلفن با آتش نشانی تماس بگیرند و این اسمش خاموشی برنامه ریزی شده نیست؛ بلکه فاجعه است/.