افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران پاسخگوی هزینههای زندگی نیست
به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری در آیین گرامیداشت روز کارمند اظهار کرد: مهاباد در بخش طرحهای کلنگزنی هفته دولت رتبه نخست استان و در بخش طرحهای افتتاحی نیز رتبه دوم آذربایجانغربی را دارد که بیانگر حجم قابل توجه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در این شهرستان است.
او افزود: امسال همزمان با هفته دولت، طرحهای مختلفی در بخشهای عمرانی، اقتصادی و خدماتی شهرستان افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از پروژههای جدید نیز آغاز شده است که بخشی از آنها این هفته با حضور استاندار آذربایجانغربی در حوزههای گردشگری، کشاورزی و برق به بهرهبرداری رسید یا کلنگزنی شد.
فرماندار مهاباد با گرامیداشت روز کارمند و قدردانی از تلاش کارکنان دستگاههای اجرایی گفت: خدمترسانی به مردم در همه شرایط باید تداوم داشته باشد و بدنه دولت در کنار نیروهای مسلح در دوران جنگ تحمیلی نیز با وجود شرایط دشوار، فعالیت خود را ادامه داد و اجازه نداد خدمترسانی به مردم متوقف شود.
او با اشاره به آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی افزود: جنگ خسارتها و در عین حال دستاوردهایی برای کشور به همراه داشت، اما یکی از موضوعات مهم امروز، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و کارگران است.
فرماندار مهاباد تصریح کرد: افزایش سالانه حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران با توجه به شرایط تورمی موجود، پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و همین مسئله موجب شده است بخش قابل توجهی از کارکنان از نظر معیشتی در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند.
امیرعشایری تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در چارچوب ظرفیتهای قانونی برای ارتقای رفاه و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان خود تلاش کنند و مدیرانی که در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند، علاوه بر حمایت، در ارزیابی عملکرد نیز مورد توجه و قدردانی قرار خواهند گرفت.
او همچنین بر ضرورت تقویت روحیه خدمتگزاری در دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: رضایتمندی مردم یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی است و کارکنان باید با تکریم مردم، پاسخگویی مناسب و تسریع در امور، زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کنند.
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