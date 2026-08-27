سرویس آذربایجان غربی- فرماندار مهاباد گفت: افزایش سالانه حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران با توجه به شرایط تورمی موجود، پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و همین مسئله موجب شده است بخش قابل توجهی از کارکنان از نظر معیشتی در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند.

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری در آیین گرامیداشت روز کارمند اظهار کرد: مهاباد در بخش طرح‌های کلنگ‌زنی هفته دولت رتبه نخست استان و در بخش طرح‌های افتتاحی نیز رتبه دوم آذربایجان‌غربی را دارد که بیانگر حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در این شهرستان است.

او افزود: امسال همزمان با هفته دولت، طرح‌های مختلفی در بخش‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی شهرستان افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌های جدید نیز آغاز شده است که بخشی از آنها این هفته با حضور استاندار آذربایجان‌غربی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و برق به بهره‌برداری رسید یا کلنگ‌زنی شد.

فرماندار مهاباد با گرامیداشت روز کارمند و قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: خدمت‌رسانی به مردم در همه شرایط باید تداوم داشته باشد و بدنه دولت در کنار نیروهای مسلح در دوران جنگ تحمیلی نیز با وجود شرایط دشوار، فعالیت خود را ادامه داد و اجازه نداد خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود.

او با اشاره به آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی افزود: جنگ خسارت‌ها و در عین حال دستاوردهایی برای کشور به همراه داشت، اما یکی از موضوعات مهم امروز، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و کارگران است.

فرماندار مهاباد تصریح کرد: افزایش سالانه حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران با توجه به شرایط تورمی موجود، پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و همین مسئله موجب شده است بخش قابل توجهی از کارکنان از نظر معیشتی در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند.

امیرعشایری تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای رفاه و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان خود تلاش کنند و مدیرانی که در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند، علاوه بر حمایت، در ارزیابی عملکرد نیز مورد توجه و قدردانی قرار خواهند گرفت.

او همچنین بر ضرورت تقویت روحیه خدمتگزاری در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: رضایتمندی مردم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی است و کارکنان باید با تکریم مردم، پاسخگویی مناسب و تسریع در امور، زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کنند.