٢٣ پروژه طی هفته دولت در آذربایجان غربی آماده افتتاح و کلنگ زنی است

سروید آذربایجان غربی- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در حوزه صنعت فقط ۵۸ پروژه در صف افتتاح و کلنگ زنی داریم که و در شهریور ۱۴۰۵ بالغ بر ۲۳ پروژه آماده افتتاح و کلنگ زنی است.

سخاوت خیرخواه افزود: در ۱۵ ماه اخیر در استان آذربایجان غربی که دارای بیس کشاورزی بوده، حرکت برای توسعه صنعتی شروع شده است و صنایع نوظهوری در این استان تاسیس شده است.

او تاکید کرد: علی رغم اینکه در برهه حساسی قرار داشتیم ۱۲۷۰ فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و با پیش بینی ایجاد اشتغال ۳۴ هزار نفر صادر کرده ایم.

مدیرکل صمت استان افزود: در استان آذربایجان غربی ۶۲ هزار نفر شاغل صنعتی داریم و نزدیک به ۵ هزار نفر نیز در حوزه معدن استان مشغول می باشند.

خیرخواه اظهار کرد: در طول به کار آمدن دولت اخیر ، ۲۵۰ کارخانه جدید در آذربایجان غربی ایجاد شده است که بخشی توسعه ای و بخشی ایجادی بوده و در این کارخانجات حدودا برای ۱۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است که در حوزه صنعت استان یک اتفاق خوبی بوده است.

مدیرکل صمت در ادامه سخنرانی خود اضافه کرد: در حوزه صنعت فقط ۵۸ پروژه در صف افتتاح و کلنگ زنی داریم که فقط در شهریور ۱۴۰۵ بالغ بر ۲۳ پروژه آماده افتتاح و کلنگ زنی است.

دکتر خیرخواه گفت: اداره کل صمت به برکت همه این اتفاقات رتبه های خوبی را در سطح کشور کسب کرده و استان ما در حوزه معادن از رتبه ۱۶ کشوری به رتبه ۴ کشوری ارتقا یافته ، در حوزه تجارت و علی رغم وضعیت موجود دارای رشد ۲۸ درصدی بودیم و از رتبه ۸ کشوری به رتبه ۳ کشوری رسیده ایم و تلاش میکنیم از ظرفیت های خاص این استان استفاده تا اقتصاد منطقه به شکوفایی هر چه بیشتر دست یابد.