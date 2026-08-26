۲۵ هزار کارگر ساختمانی در آذربایجان غربی بیمه ندارند
به گزارش کردپرس، از ایلنا؛ چنگیز عمری، با انتقاد از پوشش بیمهای کارگران ساختمانی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی در استان فعالیت دارند که حدود ۶۰ هزار نفر از آنها دارای پروانه مهارت هستند، اما در ٦سال گذشته سهمیه جدیدی برای بیمه این کارگران اختصاص نیافته و حدود ۷ هزار کارگر نیز بیمه خود را از دست دادهاند.
عمری با بیان اینکه دلیل قطع بیمه بسیاری از کارگران همچنان مبهم است، افزود: بخش قابل توجهی از قطع بیمهها ناشی از بازرسیهای نادرست و زودهنگام است. کارگری که برای تأمین معاش خود ممکن است در یک مقطع کوتاه در محل کار حضور نداشته باشد، نباید بهسادگی از پوشش بیمهای خارج شود.
وی ادامه داد: آذربایجانغربی به دلیل مرزی بودن میتواند از ظرفیت نیروی کار خود در تعامل با کشورهای همجوار استفاده کند، اما امروز این ظرفیت در بسیاری موارد به تهدید تبدیل شده است. کارگرانی که برای تأمین معاش و ارزآوری به کشورهای همجوار میروند، برای تفریح و خوشگذرانی سفر نمیکنند، بلکه جان خود را برای به دست آوردن یک لقمه نان به خطر میاندازند, با این حال در مواردی حتی حمایتهای معیشتی مانند کالابرگ نیز از آنها قطع میشود.
عمری با اشاره به دشواری شرایط اقتصادی کارگران ساختمانی اظهار کرد: این کارگران نهتنها با مشکل تأمین مسکن مواجه هستند، بلکه تورم باعث شده سفره بسیاری از خانوادههای کارگری کوچکتر شود.
وی افزود: کارگران ساختمانی برای کار مهاجرت کرده اند در زمان کار نیز با انواع مخاطرات شغلی روبهرو هستند و در صورت وقوع حادثه در خارج از کشور، حتی بازگرداندن پیکر یک کارگر میتواند هزینههای سنگینی به خانواده او تحمیل کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارومیه با تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیتهای انسانی استان گفت: برگزاری نشست با کشورهای همجوار از سوی مقام عالی استان میتواند زمینه استفاده از ظرفیت نیروی کار آذربایجانغربی و حمایت از کارگرانی را که در خارج از کشور مشغول به کار هستند، فراهم کند.
وی همچنین با انتقاد از تغییر سامانه رفاهی کارگران ساختمانی گفت: از سال ۱۳۹۵ تا سال گذشته سامانه رفاهی کارگران ساختمانی فعال بود و طی حدود ۹ سال، مشکلات ثبتشده در این سامانه تا حد زیادی قابل پیگیری و رسیدگی بود، اما اکنون این سامانه متوقف شده و سامانه غیرحضوری تأمین اجتماعی جایگزین آن شده است، سامانهای که با قطعیهای مکرر نیز مواجه است.
عمری شیوهنامه اجرایی بیمه کارگران ساختمانی را نیز نیازمند بازنگری دانست و افزود: این شیوهنامه عملاً به نفع کارگران ساختمانی نیست و تاکنون کارگری که فاقد بیمه بوده، از طریق این سازوکار بیمه نشده است. بازرسی ماهانه کارگران ساختمانی و الزام آنها به اعلام محل کار هر ۱۵ روز یکبار، در شرایط فعلی فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد میکند.
وی تصریح کرد: خواسته ما حذف بازرسی کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای تأمین اجتماعی و اصلاح فرآیند بیمه است، زیرا کارگری که شغلش ذاتاً متغیر و پروژهای است، نمیتواند شرایط یک شغل ثابت را داشته باشد و نباید به دلیل همین ماهیت کاری، امنیت بیمهای او تهدید شود.
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