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فعالیت ٢١٠ هزار نفر در مدارس غیردولتی/ساعت کاری معلمان مدارس غیر دولتی کاهش یافت
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۴:۴۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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فعالیت ٢١٠ هزار نفر در مدارس غیردولتی/ساعت کاری معلمان مدارس غیر دولتی کاهش یافت

معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: بیش از ۲۱۰ هزار نیروی انسانی و فرهنگی در مدارس غیردولتی کشور، فعالیت دارند وبا پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش، ساعات کاری هفتگی معلمان مدارس غیردولتی از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت کاهش یافته است.

به گزارش کردپرس، احمد محمودزاده در همایش توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی آذربایجان‌غربی افزود:برخی از معلمان مدارس غیردولتی، با وجود برخورداری از مدارج بالای دانشگاهی، با چالش‌های بیمه‌ای مواجه‌اند.

او ادامه داد: این سازمان پیشنهاد کرده است معلمان مدارس غیردولتی نیز در لایحه بودجه از سهم حمایتی دولت در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

وی گفت: پیشنهاد روشن سازمان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که در لایحه بودجه، معلمان مدارس غیردولتی نیز همانند شرکت‌های دانش‌بنیان، هنرمندان و رانندگان، از سهم حمایتی دولت در حق بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند تا بخشی از بار مالی بیمه آنان با حمایت دولت و سازمان تأمین اجتماعی پوشش داده شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به فعالیت بیش از ۲۱۰ هزار نیروی انسانی و فرهنگی در مدارس غیردولتی کشور، ساماندهی وضعیت شغلی و حرفه‌ای این قشر را از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش، ساعات کاری هفتگی معلمان مدارس غیردولتی از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت کاهش یافته است.

محمودزاده این اقدام را زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، بهبود شرایط معیشتی و تقویت امنیت روانی معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد.

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