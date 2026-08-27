فعالیت ٢١٠ هزار نفر در مدارس غیردولتی/ساعت کاری معلمان مدارس غیر دولتی کاهش یافت

به گزارش کردپرس، احمد محمودزاده در همایش توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی آذربایجان‌غربی افزود:برخی از معلمان مدارس غیردولتی، با وجود برخورداری از مدارج بالای دانشگاهی، با چالش‌های بیمه‌ای مواجه‌اند.

او ادامه داد: این سازمان پیشنهاد کرده است معلمان مدارس غیردولتی نیز در لایحه بودجه از سهم حمایتی دولت در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

وی گفت: پیشنهاد روشن سازمان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که در لایحه بودجه، معلمان مدارس غیردولتی نیز همانند شرکت‌های دانش‌بنیان، هنرمندان و رانندگان، از سهم حمایتی دولت در حق بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند تا بخشی از بار مالی بیمه آنان با حمایت دولت و سازمان تأمین اجتماعی پوشش داده شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به فعالیت بیش از ۲۱۰ هزار نیروی انسانی و فرهنگی در مدارس غیردولتی کشور، ساماندهی وضعیت شغلی و حرفه‌ای این قشر را از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش، ساعات کاری هفتگی معلمان مدارس غیردولتی از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت کاهش یافته است.

محمودزاده این اقدام را زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، بهبود شرایط معیشتی و تقویت امنیت روانی معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد.