خبر نویسنده: بهمن میرانی ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۱:۴۱ زمان مطالعه: 3 دقیقه ★ — ( ۰ )

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پایان مأموریت فرهاد شامی در مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه

سرویس سوریه - «فرهاد شامی» مدیر مرکز رسانه‌ای SDF با اعلام پایان مأموریت خود پس از بیش از پنج سال، گفت که این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه در حال پیشرفت است و تأکید کرد که با وجود پایان مسئولیتش در این مرکز، به فعالیت و پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌هایی که طی این سال‌ها دنبال کرده است، ادامه خواهد داد.

به گزارش کردپرس، «فرهاد شامی» مدیر مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) در توئیتی با اشاره به پایان بیش از پنج سال فعالیت خود در این مرکز اعلام کرد که مأموریتش در این نهاد رسانه‌ای همزمان با پیشرفت روند ادغام SDF در ارتش سوریه به پایان می‌رسد. او این سال‌ها را یکی از خطرناک‌ترین و دشوارترین دوره‌های زندگی خود توصیف کرد و گفت مسئولیت انتقال تحولات میدانی و وقایع جنگ به افکار عمومی جهان، مسئولیتی سنگین بوده که جایی برای خطا در آن وجود نداشته است. «فرهاد شامی» مدیر مرکز رسانه‌ای SDF در توئیتی که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X منتشر کرد با اشاره به فعالیت‌های خود در طول این دوره، گفت که از نزدیک در جریان جزئیات نبردها در کنار همرزمانش قرار داشته و مسئولیت انتشار بیانیه‌ها، پوشش رسانه‌ای، نشست‌ها و اطلاع‌رسانی رسمی را بر عهده داشته است. او همچنین بر اهمیت ثبت و مستندسازی عملیات میدانی از طریق تصاویر، ویدئوها و گزارش‌های مکتوب تأکید کرد. وی با بیان اینکه پشت هر بیانیه یک نبرد، پشت هر تصویر یک داستان و پشت هر صحنه نام‌ها و چهره‌هایی قرار داشته‌اند، گفت بسیاری از همرزمانی که در این سال‌ها در مقابل دوربین‌های مرکز رسانه‌ای قرار گرفته‌اند، بخشی از حافظه جمعی نیروهای دموکراتیک سوریه شده‌اند. شامی تأکید کرد که به دستاوردهای مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه افتخار می‌کند؛ نه صرفاً به دلیل فعالیت رسانه‌ای این مرکز، بلکه به این دلیل که تلاش کرده‌اند حافظه یک دوره تاریخی را حفظ و تجربه نیروهای نظامی، غیرنظامیان و همرزمان خود را در جریان سال‌هایی مملو از پیروزی و فداکاری ثبت کنند. مدیر مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین از همرزمان کشته‌شده خود یاد کرد و گفت بیش از همه به افرادی افتخار می‌کند که در جریان انجام وظایف خود جان باختند و همچنین کسانی که همچنان مسیر آنان را ادامه می‌دهند. او از مدیران و کارکنانی که پیش از او در مرکز رسانه‌ای فعالیت کرده‌اند نیز قدردانی کرد و گفت آنچه در این مرکز به دست آمده، با فعالیت یک فرد آغاز نشده و با کناره‌گیری یک نفر نیز پایان نخواهد یافت. شامی در بخش دیگری از پیام خود به تصاویر و مستنداتی اشاره کرد که طی سال‌های گذشته ثبت شده‌اند و گفت ارزش واقعی برخی از این تصاویر در این است که هنگام ثبت آن‌ها کسی نمی‌دانست ممکن است همان تصویر، آخرین عکس یکی از همرزمانی باشد که بعدها جان خود را از دست خواهد داد. وی در پایان تأکید کرد که پایان مسئولیتش در مرکز رسانه‌ای به معنای توقف فعالیت‌هایش نیست و گفت همچنان در هر مسیری که بتواند به تلاش خود ادامه خواهد داد و در کنار همرزمانش باقی خواهد ماند. شامی همچنین اعلام کرد که به همه افرادی که در این سال‌ها در کنار او بوده‌اند و کسانی که در این مسیر فداکاری کرده و جان خود را از دست داده‌اند، وفادار خواهد ماند و افزود که اگرچه برخی مأموریت‌ها به پایان می‌رسند، باورها و اهدافی که افراد برای تحقق آن‌ها تلاش می‌کنند، ادامه خواهند داشت.