کردستان بخش جدایی ناپذیر از هویت، عزت و امنیت ایران است

سرویس کردستان - معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: کردستان قله استوار غرب ایران، سنگر وفاداری، ایستادگی و بصیرت و بخش جدایی ناپذیر از هویت، عزت و امنیت کشور است.

به گزارش کرد پرس، سالار قاسمی روز چهارشنبه در اجلاسیه شهدای کارمند کردستان که در اردوگاه فرهنگی امام علی(ع) روستای قار سنندج برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ کردستان تنها در شعر، موسیقی و ادب خلاصه نمی شود، بلکه با مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و دفاع از وطن و اسلام آمیخته است.

وی افزود: امروز در این اجلاسیه درباره یک مکتب سخن می گوییم؛ مکتب انسان هایی که مسئولیت را با خدمت، خدمت را با تعهد و تعهد را با ایثار پیوند زدند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کارمند باید نماد تخصص، تعهد و صداقت در خدمت باشد، ادامه داد: شهدای کارمند به ما آموختند که کارمندی یک شغل، اما خدمتگزاری یک فرهنگ و مکتب است.

قاسمی، شهید رجایی را نمونه ای از کارمند دلسوز و خدمتگزار واقعی دانست و گفت: امروز نیز رئیس جمهور در همان مسیر حرکت می کند و هدفش خدمت به مردم است.

وی با تاکید بر ضرورت به کارگیری سیره و سلوک شهدای کارمند در عمل، افزود: امنیت امروز کشور و کردستان محصول ایستادگی دیروز شهدا و توسعه آینده کشور نیز محصول مسئولیت پذیری امروز کارمندان است.

پاک دستی شهدا الگوی کارمندان قرار گیرد

173065409.jpg

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این اجلاسیه با تاکید بر اینکه صداقت و پاک دستی شهدای کارمند می تواند الگوی نظام اداری باشد، گفت: بی انگیزگی و دلسردی، آفتی است که کارایی دستگاه های اجرایی را تهدید می کند و باید با الگوبرداری از سیره شهدا با آن مقابله کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی اظهار کرد: شهدای کارمند با انگیزه ای مثال زدنی و روحیه ای توأم با تعهد، الگوی ارزشمندی برای نسل امروز کارمندان هستند.

وی افزود: اعتماد به نفس، اراده قوی، صبر در برابر ناملایمات و مهم تر از همه پاکی دست و چشم، از ویژگی های برجسته شهدای کارمند بود و کارمند تراز انقلاب اسلامی باید این مؤلفه ها را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به پیامدهای بی انگیزگی در دستگاه های اجرایی، بیان کرد: کارمند دلسرد و بی هدف نه تنها نمی تواند خدمت شایسته ای به مردم ارائه دهد، بلکه ممکن است موجب گره افکنی در امور اداری شود.

حجت الاسلام پورذهبی با یادآوری رشادت های دوران دفاع مقدس، بیان کرد: همان اعتماد به نفس و اراده ای که رزمندگان در عملیات رمضان از خود نشان دادند، امروز نیز می تواند در تحول نظام اداری کشور به کار گرفته شود.

وی بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تاکید کرد و گفت: مسئولیت امروز کارمندان سنگین تر از گذشته است و برای عبور از مشکلات و گردنه های سخت پیش رو، باید از راه و رسم شهدای کارمند الگو بگیریم.

آرمان شهدای کارمند، خدمت صادقانه به مردم بود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این همایش، هدف از برگزاری یادواره شهدای کارمند را انتقال آرمان شهدا به نسل جوان عنوان کرد و گفت: خدمت خالصانه و صادقانه به مردم، از مهم ترین آرمان های شهدای کارمند بود.

علی اکبر ورمقانی اظهار کرد: اگر در خدمتگزاری به مردم سستی و کوتاهی وجود دارد، باید برای رفع آن تلاش کنیم و با روحیه جهادی، خدمتگزاری صادق برای مردم باشیم.

وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی بن بستی وجود ندارد و در مسائل مهم کشور باید تابع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر اتحاد مقدس تاکید کرده اند، ادامه داد: امروز دشمنان و برخی سران کشورهای اسلامی و اروپایی علیه کشورمان متحد شده اند و در چنین شرایطی حفظ وحدت و انسجام داخلی اهمیت بیشتری دارد.

ورمقانی تاکید کرد: حضور مردم ایران در صحنه و مجاهدت نیروهای مسلح، عامل پیروزی ایران اسلامی در برابر دشمن آمریکایی و صهیونیستی بوده است.

وی با اشاره به برگزاری تدریجی برنامه های کنگره شهدای کردستان، افزود: در جریان جنگ رمضان، ۱۸۶ نفر در کردستان به شهادت رسیدند که ۸۶ نفر از آنان شهدای بومی استان بودند و در کردستان تشییع و به خاک سپرده شدند.