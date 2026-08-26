فایق زیدان و قالیباف بر مخالفت با مداخله خارجی در منطقه تأکید کردند
به گزارش کردپرس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران در دیدار با فایق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق بر شکست آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران تأکید کرد و گفت منطقه در مسیر شکلگیری یک نظام جدید منطقهای قرار دارد.
قالیباف در دیدار با فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، گفت یک نظام جدید منطقهای در حال شکلگیری است و شرایط کنونی برای ایران و عراق یک وضعیت تاریخی به شمار میرود.
رئیس مجلس ایران همچنین از پایان مأموریت نیروهای آمریکایی در عراق استقبال کرد و آن را «دستاوردی تاریخی» برای دولت و مردم عراق دانست.
او ابراز امیدواری کرد این خروج بهطور کامل در زمین و آسمان عراق اجرا شود. قالیباف درباره آمریکا نیز گفت این کشور همانگونه که در جنگ نظامی و سیاسی در برابر ایران شکست خورده است، در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.
او همچنین با اشاره به سفر هفته گذشته خود به بغداد گفت روابط میان بغداد و تهران در مسیر تثبیت «یک نظام جدید منطقهای» و دور از مداخلات خارجی قرار دارد.
در همین دیدار، فایق زیدان نیز بر حمایت عراق از ایران تأکید کرد و گفت ملت و دولت عراق در کنار ملت و دولت ایران ایستادهاند.
او همچنین همکاریهای ایران با عراق از سال ۲۰۰۳ و حمایت این کشور در جریان جنگ علیه تروریسم را یادآور شد و تأکید کرد که عراق این حمایتها را فراموش نخواهد کرد. زیدان همچنین جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران را محکوم کرد و گفت: «خون شهدای ایران و عراق در جنگ علیه تروریسم درهم آمیخته است.»
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