سالن ورزشی دانش آموزان استثنایی سنندج به بهره برداری رسید

سرویس کردستان - همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با حضور نماینده ولی فقیه در استان، غریب سجادی، فرماندار سنندج، معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی، سالن ورزشی دانش آموزان استثنایی ترنم وطن در شهر سنندج به بهره برداری رسید.

این مجموعه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان و در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ احداث و تکمیل شده و با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

این پروژه با هدف توسعه فضاهای ورزشی دانش آموزان و افزایش سرانه های ورزشی شهر سنندج اجرا شده و با توجه به برخورداری از امکانات ورزشی، می تواند نقش مؤثری در تقویت فعالیت های ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه داشته باشد.

فرماندار سنندج در آیین بهره برداری از این مجموعه، توجه به دانش آموزان با نیازهای ویژه و فراهم کردن امکانات مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را از وظایف مهم مجموعه مدیریتی و دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

سجادی با تأکید بر اهمیت ورزش در سلامت جسمی، روحی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: برخورداری از فضای ورزشی مناسب حق همه دانش آموزان است و باید تلاش کنیم دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز از امکانات استاندارد و متناسب با شرایط خود برخوردار باشند.

وی افزود: توسعه زیرساخت های ورزشی و افزایش سرانه های ورزشی، به ویژه در حوزه ورزش دانش آموزی، زمینه را برای کشف و پرورش استعدادها و حضور فعال تر نسل آینده در عرصه ورزش فراهم می کند.

فرماندار سنندج همچنین از مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و دستگاه های مشارکت کننده در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: احداث و تجهیز چنین فضاهایی، سرمایه گذاری برای سلامت، نشاط و توانمندسازی دانش آموزان است.

سالن ورزشی دانش آموزان استثنایی سنندج با هدف فراهم کردن محیطی مناسب برای فعالیت های ورزشی این دانش آموزان و در راستای ارتقای زیرساخت های آموزشی و ورزشی شهر سنندج به بهره برداری رسید.