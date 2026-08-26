خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۲:۲۶ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰)
مجتمع رفاهی و گردشگری در مهاباد کلنگزنی شد
سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: مجتمع رفاهی، خدماتی و گردشگری در مهاباد با سرمایهگذاری هزار میلیارد تومان کلنگزنی شد.
به گزارش کردپرس، کلنگ احداث مجتمع رفاهی، خدماتی و گردشگری مهاباد همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان به زمین زده شد. مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در ارتباط با جزئیات این پروژه اظهار کرد: این پروژه گامی مهم در راستای ارتقای زیرساختهای گردشگری و توسعه ظرفیتهای رفاهی این شهرستان محسوب میشود که با بهرهبرداری از آن برای بیش از ۵۵۰ نفر اشتغال ایجاد میشود. او افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۸هزار مترمربع و در ٣ طبقه طراحی شده که ۴۴۲۵ مترمربع آن مربوط به فاز گردشگری پروژه با بیش از ۳۰ سوئیت اقامتی است و این مجتمع با حجم سرمایهگذاری هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: این مجتمع در دو بخش خدماتی و گردشگری شامل فضاهای اقامتی، پذیرایی و تفریحی فعالیت خواهد کرد که از مجموع اعتبار در نظر گرفته شده، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بهطور اختصاصی برای توسعه بخش گردشگری آن اختصاص یافته است. صفری ادامه داد: علاوه بر بخشهای اقامتی و تفریحی، فاز دوم این مجتمع شامل احداث جایگاه سوخت بوده که مجوز آن از سوی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان صادر شده است.
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