ترکیه باید با قامشلو و کوبانی نیز گفتوگو کند
به گزارش کردپرس، «تونجر بکرخان» رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها(دم پارتی)، راهحل بحران سوریه را تدوین قانون اساسی غیرمتمرکز و کثرتگرا دانست. وی همچنین از دولت ترکیه خواست ضمن کنارگذاشتن سیاست حذف کُردهای سوریه، علاوه بر مقامات دمشق با مقامهای قامشلو و کوبانی نیز وارد گفتوگو شود.
تونجر بکرخان در گفتوگو با خبرگزاری مزوپوتامیا، سیاست ترکیه در قبال سوریه، آینده کردستان سوریه، توافق ۱۰ مارس میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) و پیام اخیر عبدالله اوجالان درباره تحولات سوریه را ارزیابی کرد.
بکرخان با بیان اینکه موفقیت روند صلح در ترکیه میتواند سیاست خارجی این کشور در منطقه را نیز تغییر دهد، گفت: «اگر روندی که در ترکیه جریان دارد به موفقیت برسد، معتقدم تحولات مثبتی نیز در سیاست خارجی منطقهای رخ خواهد داد. روشنشدن چراغی در داخل، تاریکی بیرون را نیز روشن میکند.»
او افزود: «سالهاست ترس از تجزیه و این تصور که دستاوردهای کُردها علیه ترکیه خواهد بود، سیاستهای امنیتی را تغذیه و مذاکره را تضعیف کرده است. این نگرانی تاریخی همچنان وجود دارد و هنگامی که موضوع شمال و شرق سوریه مطرح میشود، شدت آن افزایش مییابد؛ اما راه کاهش این نگرانی، گفتوگو و مذاکره بیشتر است. با گفتوگو، ترسها جای خود را به اعتماد میدهند. در تاریکی هر سایهای دشمن به نظر میرسد؛ اما با آمدن نور، واقعیت دیده میشود.»
اصرار بر سیاست حذف، راهحل ایجاد نمیکند
رئیس مشترک دم پارتی با تأکید بر ضرورت حل سیاسی مسئله کُرد در سوریه گفت: «برای درک این موضوع نیازی به پیشگویی نیست. ما نزدیک به نیمقرن است که هزینه اصرار بر حلنشدن مسئله را بهشکلی دردناک تجربه کردهایم. ادامه این سیاست نه برای ترکیه، نه برای منطقه و نه برای کُردها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.»
او افزود: «کَُردها مانند همیشه در طول تاریخ مقاومت خواهند کرد؛ اما در پایان دوباره ناچار خواهیم بود درباره راهحل گفتوگو کنیم، زیرا راه دیگری وجود ندارد.»
بکرخان در ادامه به توافق ۱۰ مارس میان دولت موقت دمشق و SDF اشاره کرد و گفت مظلوم عبدی اعلام کرده است که درباره روند ادغام، زمینه مشخصی برای توافق میان طرفها شکل گرفته است.
او ادامه داد: «تماسهایی که انتظار میرود طی روزهای آینده در دمشق انجام شوند و مذاکرات با دولت دمشق میتوانند نقطه عطف مهمی برای آینده سوریه و ثبات منطقه باشند.»
ترکیه نباید مانع توافق دمشق و کُردهای سوریه شود
بکرخان با اشاره به نقش بازیگران مختلف در روند گفتوگوهای سوریه گفت: «اگر در کنار نقش تسهیلکننده عبدالله اوجالان، ترکیه نیز رویکردی سازنده در پیش بگیرد و دمشق در برابر اراده مدیریت شمال و شرق سوریه برای حل مسئله، موضعی آماده برای توافق داشته باشد، میتوان مسیر یک روند سیاسی جدید را در سوریه باز کرد.»
او افزود: «به باور من، بهترین گزینه برای همه این است که ترکیه در این روند راه را مسدود نکند، بلکه به بازشدن آن کمک کند.»
راهحل سوریه، قانون اساسی غیرمتمرکز و کثرتگرا است
رئیس مشترک دم پارتی درباره مدل سیاسی مناسب برای آینده سوریه گفت: «راهحل در سوریه از طریق بازسازی حکومت متمرکز بعث امکانپذیر نیست؛ بلکه به قانون اساسی غیرمتمرکز و کثرتگرا نیاز دارد.»
بکرخان افزود: «ترکیه باید هنگام توافق با دمشق، از رویکردی که کُردها را کنار میگذارد دست بردارد. این رویکرد نه درست است و نه راهحلی عقلانی ایجاد میکند.»
او ادامه داد: «به باور من، ترکیه باید همانگونه که با دمشق گفتوگو میکند، با قامشلو و کوبانی نیز مذاکره کند و امنیت مرزهای خود را نه با دیوارها، بلکه از طریق همسایگی و همکاری تأمین کند.»
بکرخان با یادآوری درخواستهای پیشین دم پارتی برای بازگشایی گذرگاههای مرزی گفت: «ما بارها خواستار بازشدن گذرگاههای مرزی شدهایم. منفعت ترکیه نه در وجود بحرانی دائمی در کشور همسایه، بلکه در شکلگیری نظمی فراگیر در آن کشور است.»
او تأکید کرد: «آینده سوریه باید با نظامی کثرتگرا ساخته شود که تمامی مؤلفههای این کشور در آن از نمایندگی برابر برخوردار باشند. این مدل هم برای مردم سوریه و هم برای ثبات منطقه بهترین راه است.»
پیام اوجالان میتواند قفل بحران سوریه را باز کند
بکرخان در بخش دیگری از سخنان خود، پیام سال نوی عبدالله اوجالان و تأکید او بر نقش ترکیه در روند سوریه را ارزیابی کرد.
او گفت: «تأکید اوجالان بر اینکه ترکیه باید در این روند نقشی تسهیلکننده، سازنده و آماده گفتوگو بر عهده بگیرد، در نقطهای حساس از مسیر حل مشکلات سوریه قرار دارد.»
رئیس مشترک دم پارتی افزود: «پیام اوجالان مسیر خروج سوریه از هرجومرج را نشان داده و به کلیدی برای قفل بحران این کشور تبدیل شده است. اکنون در تا اندازهای گشوده شده و ادامه مسیر تنها به وجود اراده برای بازکردن کامل آن بستگی دارد.»
مدلی برای حقوق کُردها، عربها و علویها
بکرخان گفت اوجالان در پیام خود مدلی سیاسی و دموکراتیک پیشنهاد کرده است که حقوق و نگرانیهای امنیتی کُردها، عربها، علویها و تمامی مردم سوریه را در چارچوبی مشترک قرار میدهد.
او افزود: «این مدل، زمینه راهحلی مبتنی بر مذاکره و ادغام دموکراتیک را تقویت میکند. در مرکز این چشمانداز سیاسی و دموکراتیک نیز آزادی زنان قرار دارد.»
بکرخان ادامه داد: «اوجالان آزادی زنان را اصل بنیانگذار و جداییناپذیر جامعه دموکراتیک معرفی میکند. تأکید بر نقش بنیانگذار زنان بهعنوان یک اصل در جغرافیای خاورمیانه اهمیت بسیاری دارد و همه باید ارزش آن را درک کنند.»
توافق ۱۰ مارس؛ نقشه راهی ملموس
رئیس مشترک دم پارتی با اشاره دوباره به توافق ۱۰ مارس گفت: «تأکید بر توافق ۱۰ مارس، فراتر از یک آرزوی انتزاعی، نقشه راهی مشخص است. ایده ادغام دموکراتیک، زمینهای قابلمذاکره برای زندگی مشترک تعریف میکند.»
او افزود: «اجرای این رویکرد، هم تنشهای میدانی را کاهش میدهد و هم بهجای درگیری، مسیرهای حل سیاسی را گسترش خواهد داد.»
بکرخان در پایان گفت: «درخواست مطرحشده در این پیام از ترکیه بسیار مهم است. ایفای نقشی تسهیلکننده، سازنده و آماده گفتوگو از سوی ترکیه، نهتنها به تنفس سوریه کمک میکند، بلکه مستقیماً در خدمت تأمین ثبات خاورمیانه و تقویت صلح داخلی ترکیه نیز خواهد بود.»
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