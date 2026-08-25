بیکاری در سوریه بارهای زندگی را بالا برده است

سرویس سوریه - افزایش قیمت کالاها و بیکاری در سوریه، فشار بر مردم را عمیق‌تر کرده و زندگی روزمره هزاران خانواده را سخت‌تر ساخته است. کودکان از سنین پایین دست به کار می‌شوند، اجاره خانه و غذا به شدت گران شده و مردم سوریه نمی‌توانند حتی نیازهای اساسی را تأمین کنند.

به گزارش کردپرس، مردم سوریه در شرایط اقتصادی موجود این کشور نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند. اجاره خانه، خرید غذا، انرژی و آب بسیار گران شده است. مشکل بیکاری نیز حل نمی‌شود و خانواده‌ها در وضعیتی قرار می‌گیرند که کودکانشان از سنین پایین دست به کار می‌شوند.

ابو ولید (۵۰ ساله) به دلیل قطع شدن پای راستش به دلیل دیابت، در خیابان المیزاء دمشق دستمال می‌فروشد. دختر کوچکش نیز نان نمی‌فروشد و پسرش در تعطیلات تابستانی کار می‌کند. ابو ولید به این ترتیب فقط می‌تواند دارو را بخرد و هزینه‌های خانواده‌اش را روزمره تامین کند.

امینه عادل از دمشق، مادر سه فرزند، همسرش را در جنگ از دست داده است. امینه گفت: اجاره یک اتاق در اطراف دمشق ۱۵ هزار لیره سوریه جدید است و نیاز یک خانواده برای زندگی حداقل ۴۰ هزار لیره است. او اضافه کرد: کارگرها ۱۵ هزار لیره دریافت می‌کنند و فکر می‌کند پسر بزرگش را ۱۰ ساله‌اش در بازار کار کند تا کمک کند.

محقق اجتماعی، سوها عبدالله که از سوریه بازدید کرده است، گفت: به دلیل وضعیت اقتصادی سوریه، افزایش قیمت و بیکاری (به‌ویژه مهاجران بازگردانده‌شده) زندگی بسیاری از مردم سوریه را بسیار سخت کرده است.

سوها گفت: در مناطق غوطه شرقی، جوانان زیادی هستند که می‌خواهند موتورسیکلت بخرند، اما قیمت موتورسیکلت حدود ۴۰۰ دلار است و آنها نمی‌توانند آن را تهیه کنند.

متخصص اقتصاد و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خصوصی دمشق(که نخواست نامش فاش شود) اعلام کرد: تورم در سوریه نزدیک به ۲۷٫۵ درصد رسیده است. آب، برق، سوخت و مواد غذایی به طور قابل توجهی گران شده‌اند.

استاد گفت که به دلیل تورم، مشکل اقتصادی بسیار جدی شده است. طبق مرکز پژوهش‌های سوری درباره سیاست، تفاوت بزرگی میان درآمد و هزینه زندگی ایجاد شده است. هزینه یک خانواده در فوریه ۲۰۲۶ حدود ۳٫۱۱ میلیون لیره در ماه است، در حالی که حقوق یک فارغ‌التحصیل دانشگاه ۱٫۱۳ میلیون لیره و حقوق کارگر بخش خصوصی ۱٫۳۲ میلیون لیره است.

متخصصان اقتصادی و کارشناسان انسانی تأکید دارند که مشکلات سوریه تنها با کنترل تورم محدود نمی‌شود. نیاز است تولید افزایش یابد، اشتغال ایجاد شود و بازارها تحت نظارت قرار گیرند تا خانواده‌های کم‌درآمد بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و زندگی‌شان را ادامه دهند.