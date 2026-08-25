دیدار مظلوم عبدی و الهام احمد با احمد الشرع؛ ادغام SDF و حقوق کُردها محور مذاکرات دمشق

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF و «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان با «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه در دمشق دیدار کردند؛ دیداری که موضوع ادغام SDF در ارتش سوریه، تضمین جایگاه زبان کُردی در نظام آموزشی، یکپارچه‌سازی نهادهای اداری و قضایی و آینده سیاسی کُردها از مهم‌ترین محورهای آن عنوان شده است.

به گزارش کردپرس، دیدار مظلوم عبدی و الهام احمد با احمد الشرع در دمشق در ادامه مذاکرات میان دولت موقت سوریه و مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه انجام شد و دو طرف درباره پرونده‌های نظامی، سیاسی و اداری گفت‌وگو کردند. این دیدار که دومین دیدار مستقیم عبدی و الشرع طی یک ماه گذشته محسوب می‌شود، در شرایطی انجام شده است که موضوع ادغام نیروهای SDF در ساختار ارتش سوریه و تعیین جایگاه حقوقی و سیاسی مناطق کُردنشین از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف و مذاکره میان دو طرف است.

مظلوم عبدی و الهام احمد پیش از دیدار با احمد الشرع، شامگاه گذشته در دمشق با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، نیز دیدار کرده بودند.

ادغام SDF در ارتش سوریه

بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات، چگونگی پیوستن نیروهای دموکراتیک سوریه به ساختار ارتش سوریه بوده است.

مظلوم عبدی در روزهای گذشته در گفت‌وگویی اختصاصی با روداو اعلام کرده بود که SDF قرار است در چارچوب ارتش سوریه، اما در قالب تیپ‌های محلی، سازماندهی دوباره شود.

بر اساس این طرح، تشکیل تیپ‌هایی در مناطق حسکه، قامشلو، دیرک و کوبانی پیش‌بینی شده است. همچنین قرار است یک تیپ متشکل از جوانان اهل عفرین نیز تشکیل شود.

این طرح بخشی از مذاکرات میان دمشق و SDF درباره آینده ساختار نظامی مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به شمار می‌رود.

درخواست به رسمیت شناختن زبان کُردی در آموزش

پرونده آموزش و جایگاه زبان کُردی نیز از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در مذاکرات بوده است.

طرف کُردی خواهان آن است که نظام آموزشی به زبان کُردی که طی ۱۵ سال گذشته در مناطق تحت مدیریت مدیریت خودگردان اجرا شده، به‌صورت رسمی به رسمیت شناخته شود و زبان کُردی به‌عنوان زبان آموزش در این مناطق تثبیت شود.

در مقابل، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت دمشق پیشنهاد کرده زبان کُردی به‌عنوان یک «درس اختیاری» در مدارس ارائه شود؛ موضوعی که با درخواست طرف کَُردی فاصله دارد.

الهام احمد پیش از سفر به دمشق تأکید کرده بود که آموزش به زبان مادری یک حق اساسی است و نباید به موضوعی برای مذاکره و معامله سیاسی تبدیل شود. او همچنین خواستار آن شده بود که این حق با تضمین قانونی در قانون اساسی سوریه مورد حمایت قرار گیرد.

ادغام نهادهای اداری و قضایی با دمشق

در حوزه اداری و قضایی نیز روند نزدیک شدن ساختارهای مدیریت خودگردان به نهادهای دولت موقت سوریه آغاز شده است.

بر اساس گزارش‌ها، روند ادغام شوراهای زنان و واحدهای مدیریت محلی منطقه جزیره با وزارت امور اجتماعی و کار سوریه تا حد زیادی پیش رفته است.

همچنین انتظار می‌رود پرونده‌های قضایی موجود در مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان یکپارچه شود و ساختمان‌های دادگاه‌ها از ابتدای ماه سپتامبر به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کنند.

ادعای پیشنهاد سمت دولتی به الهام احمد

موضوع اختصاص برخی سمت‌های عالی دولتی به رهبران مدیریت خودگردان و SDF نیز از دیگر مسائلی است که احتمال دارد در جریان مذاکرات مطرح شده باشد.

برخی گزارش‌ها مدعی شده‌اند که سمت‌هایی مانند معاون رئیس‌جمهور یا معاون وزیر امور خارجه سوریه به الهام احمد پیشنهاد شده است.

با این حال، گفته می‌شود الهام احمد این پیشنهادها را به دستیابی به «جایگاه قانون اساسی برای کُردها» مرتبط کرده و تأکید دارد که به جای دریافت یک سمت شخصی، خواهان تضمین حقوق و جایگاه کُردها در ساختار قانونی سوریه است.

بر همین اساس، گزارش‌ها حاکی از آن است که وی تاکنون این پیشنهادها را نپذیرفته و مسئله تعیین جایگاه قانونی کُردها همچنان یکی از موضوعات اصلی مذاکرات میان دمشق و نمایندگان مدیریت خودگردان باقی مانده است.