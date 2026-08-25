خبر نویسنده: بهمن میرانی ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۲۳:۲۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰)
مأموریت SDF بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل به پایان رسید
سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF اعلام کرد که با توافق با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و تکمیل روند ادغام نیروهای SDF در تیپهای ارتش سوریه، مأموریت این نیروها بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل به پایان رسیده است؛ عبدی همچنین بر آغاز مرحلهای جدید با محوریت صلح، ثبات و بازسازی سوریه تأکید کرد.
به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) در یک کنفرانس خبری در کاخ ملت در دمشق اعلام کرد که سوریه وارد مرحلهای جدید شده است که محور آن صلح و ساختن سوریهای نوین است و SDF نیز پس از توافق با احمد الشرع، روند ادغام نیروهای خود در تیپهای ارتش سوریه را تکمیل کردهاند. عبدی با اشاره به تحولات اخیر در سوریه اظهار کرد: «امروز در یک لحظه تاریخی قرار داریم که در آن صفحهای مهم از تاریخ سوریه را میبندیم و صفحهای جدید را میگشاییم که عنوان آن صلح، ثبات و بازسازی است.» وی افزود: «ما امروز با مسئولیت کامل، پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه و انحلال آن بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام میکنیم.» فرمانده SDF تأکید کرد که هدف از این تحول، انتقال واقعی سوریه از میدانهای جنگ به عرصههای بازسازی و از دوران سلاح به دوران صلح است. عبدی همچنین درباره حقوق فرهنگی و آموزشی کُردها گفت احمد الشرع در چندین مناسبت بر حفظ حق آموزش به زبان کُردی تأکید کرده و موضعی باز نسبت به این حق نشان داده است. به گفته وی، تلاشها برای اجرای آموزش به زبان کُردی از سال جاری آغاز خواهد شد تا زمینه لازم برای توسعه و تثبیت این روند در آینده فراهم شود. وی در پایان تأکید کرد که هدف، ساختن سوریهای جدید برای همه مردم این کشور، از جمله کُردها، عربها، ترکمانها و آشوریهاست؛ سوریهای متحد و باثبات که از آینده نسلهای آینده محافظت کرده و زندگی شرافتمندانهای برای کودکان این کشور فراهم کند.
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